Sinner, la chiave di Vienna e di Zverev: "La cosa più importante che ho fatto è..."

Un match combattutissimo fino alla fine, ma è stato Jannik Sinner a spuntarla nell'ultimo atto del 500 di Vienna. Battuto in rimonta Alexander Zverev, sconfiggendolo per la seconda volta in una finale quest'anno (dopo l'Open d'Australia). Quarto titolo stagionale per il numero 2 del mondo, il 22esimo totale in carriera. Finale sofferta ma portata a casa in 2 ore e 28 minuti: 3-6, 6-3, 7-5 lo score. Sinner si impone per la seconda volta a Vienna (dopo il titolo nel 2023 su Medvedev), superando anche le avversità di un problema alla gamba accusato durante il terzo set.
Sinner batte Zverev: le parole dopo la finale
Così Sinner subito dopo la sfida con Zverev: "Vittoria che mi fa sentire benissimo. Finale iniziata malissimo per me: avevo palle break e invece sono partito indietro, ho cercato di rimanere incollato alla partita dal punto di vista mentale, di giocare il mio miglior tennis quando era importante. Il terzo set è stato un su e giù, però a volte sentivo anche molto bene la palla e ho cercato di spingere: sono felice di aver vinto un altro titolo. La cosa più importante è cercare di non mollare, di rimanere lì, di vedere quali sono le situazioni: ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti. La chiave è stata quella oggi: servire bene, risparmiare energie per i miei turni di battuta, anche questa era una cosa importante. Una grande performance per me ma per tutti e due".
Il grazie al team: "Non sempre semplice comprendermi"
Sinner ha tenuto poi il consueto discorso sul palco dopo la vittoria, innanzitutto con un messagio al suo avversario: "So che quest'anno è stato un anno difficile per te Alexander. Ma questa settimana è stata una buona settimana, congratulazioni a te e al tuo team". Poi passa al suo di team: "Grazie al sostegno e al lavoro che avete messo, anche nel comprendermi e a volte non è semplice. Ho qui anche tutta la mia famiglia, la mia fidanzata e gli amici. E grazie anche a chi segue da casa. Poi un ringraziamento all'organizzazione, ai raccattapalle. Ma anche al pubblico: grazie per il vostro sostegno, per essere numerosi. Questa è sempre una settimana speciale nel mio calendario".
I complimenti di Zverev
Umore diverso chiaramente per Zverev, autore comunque di una grandissima prestazione. Dal tedesco i complimenti a Sinner: "Congratulazioni a Jannik, sei stato ingiocabile negli ultimi 2 anni. Per te un anno straordinario con le 4 finali slam: questa settimana sei stato il miglior giocatore. Al tuo team: bravissimi, ultimi 2 anni incredibili, continuate a migliorare. Jannik è importante ma anche voi siete una parte importante nei suoi miglioramenti. Complimenti e buona fortuna". Sul suo team invece: "Una buona settimana visto come si era partiti. Grazie a chi organizza il torneo, uno dei migliori dell’anno. Un grazie anche al pubblico: atmosfera bellissima".
Un match combattutissimo fino alla fine, ma è stato Jannik Sinner a spuntarla nell'ultimo atto del 500 di Vienna. Battuto in rimonta Alexander Zverev, sconfiggendolo per la seconda volta in una finale quest'anno (dopo l'Open d'Australia). Quarto titolo stagionale per il numero 2 del mondo, il 22esimo totale in carriera. Finale sofferta ma portata a casa in 2 ore e 28 minuti: 3-6, 6-3, 7-5 lo score. Sinner si impone per la seconda volta a Vienna (dopo il titolo nel 2023 su Medvedev), superando anche le avversità di un problema alla gamba accusato durante il terzo set.
Sinner batte Zverev: le parole dopo la finale
Così Sinner subito dopo la sfida con Zverev: "Vittoria che mi fa sentire benissimo. Finale iniziata malissimo per me: avevo palle break e invece sono partito indietro, ho cercato di rimanere incollato alla partita dal punto di vista mentale, di giocare il mio miglior tennis quando era importante. Il terzo set è stato un su e giù, però a volte sentivo anche molto bene la palla e ho cercato di spingere: sono felice di aver vinto un altro titolo. La cosa più importante è cercare di non mollare, di rimanere lì, di vedere quali sono le situazioni: ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti. La chiave è stata quella oggi: servire bene, risparmiare energie per i miei turni di battuta, anche questa era una cosa importante. Una grande performance per me ma per tutti e due".
Il grazie al team: "Non sempre semplice comprendermi"
Sinner ha tenuto poi il consueto discorso sul palco dopo la vittoria, innanzitutto con un messagio al suo avversario: "So che quest'anno è stato un anno difficile per te Alexander. Ma questa settimana è stata una buona settimana, congratulazioni a te e al tuo team". Poi passa al suo di team: "Grazie al sostegno e al lavoro che avete messo, anche nel comprendermi e a volte non è semplice. Ho qui anche tutta la mia famiglia, la mia fidanzata e gli amici. E grazie anche a chi segue da casa. Poi un ringraziamento all'organizzazione, ai raccattapalle. Ma anche al pubblico: grazie per il vostro sostegno, per essere numerosi. Questa è sempre una settimana speciale nel mio calendario".