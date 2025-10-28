Dimitrov e Sinner, incontro a Parigi: l'abbraccio dopo Wimbledon e la gioia

Grigor Dimitrov è tornato. Esordio vincente per il bulgaro nel Masters 1000 di Parigi , dove ha battuto il beniamino di casa Giovanni Mpetshi Perricard 7-6 6-1. Il n.38 del mondo ha fatto valere la sua maggior esperienza nel tie-break del primo set, per poi prendere il largo nel secondo, in cui ha breakkato il suo avversario addirittura 3 volte, impresa non facile considerando che il francese è tra i "big server" del circuito. Ai sedicesimi Dimitrov affronterà il vincente dell'incontro tra Jaume Munar e Daniil Medvedev , in programma oggi non prima delle 13:20.

Le parole di Dimitrov

"Volevo solo mettermi alla prova, darmi una possibilità", ha detto Dimitrov nell'intervista dopo la vittoria contro Perricard. "Ho dato tutto quello che avevo, ovviamente è molto difficile adattarsi, soprattutto se si gioca contro un giocatore come lui. Devi rimanere concentrato tutto il tempo, a prescindere da quanta esperienza tu abbia. C'è sempre uno stress in più, soprattutto dopo tanti mesi di assenza. Ma è stata una bella serata: la prendo con filosofia e vado avanti un giorno alla volta. Nel tie-break poteva succedere di tutto. Ho sbagliato due dritti abbastanza facili ma sapevo che avrei avuto un'altra possibilità", riporta Tennis Majors.

L'abbraccio con Sinner

Dimitrov non giocava un match ufficiale dallo scorso 7 luglio, quando si ritirò in vantaggio di due set contro Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon a causa di un infortunio al pettorale, che lo ha anche costretto ad operarsi. E nella giornata di ieri il bulgaro ha incontrato proprio Sinner, reduce dal successo nell'Atp 500 di Vienna e appena arrivato a Parigi. Stretta di mano, sorrisi e abbracci tra i due, che non si incrociavano appunto da Wimbledon. Sinner che farà il suo esordio nella capitale francese domani, 29 ottobre, contro il belga Zizou Bergs, mai affrontato fin qui in carriera.