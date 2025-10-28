"Riprendermi il numero 1", Sinner sfida Alcaraz tra Parigi e Torino. E i calcoli dicono...

Il tennis, si sente dire, è una strada irta di ostacoli, che si allunga proponendone sempre di nuovi. Così va uno sport alla continua (e dichiarata) ricerca di certezze, che non manca però di ammonire i suoi interpreti sull’inutilità di tali sforzi, perché nel tempo altri dubbi prenderanno forma. La strada verso Torino per esempio… Ripropone domande alle quali si pensava di aver già risposto. Chi è il vero numero uno? La classifica dice Alcaraz, prima diceva Sinner, ma quando comandava l’italiano mi sforzavo di presentare lo spagnolo come un tennista talmente vicino al primo in classifica da rappresentare una sorta di numero uno e mezzo… E non è così anche oggi? Alcaraz è stato inferiore a Sinner in termini lampanti a Wimbledon, quando non riuscì a replicare alla veemenza dei colpi dell’italiano. Ha siglato il sorpasso agli US Open, ribaltando le certezze che Sinner aveva acquisito ai Championships con un tennis tutto di prima intenzione, naturale nei gesti eppure esasperato nelle velocità prodotte. Ma la situazione sembra di nuovo cambiata, Jannik ha preso Carlos a pallate a Riad, con un tennis che quando assume piena forma appare in grado di tenere a bada tutte le sortite dello spagnolo, non importa se di prima o di seconda intenzione. Poi ha vinto a Vienna, ribadendo (ma senza la continuità mostrata in Arabia) quel tennis a raffica che spinge gli avversari a ripararsi, prima ancora che a reagire. E dite, non vi sembra che queste ultime settimane abbiano avvicinato i due al punto che Sinner potrebbe essere considerato, lui questa volta, un numero uno e qualcosa, più che un numero due?
Corsa al numero 1: la situazione
Non è un caso che la classifica di questa settimana (parlo della “Live”, non della Race”), assegni a JS una possibilità quasi insospettabile appena un mese fa. Alcaraz 11.250, Sinner 10.510, i due sono distanti 740 punti. Una vittoria di Jannik - arrivato ieri alla Defense Arena e subito in campo ad allenarsi con Khachanov, poi l’incontro con Sonego negli spogliatoi: «Hai vinto?», «Sì» -, a fronte di una caduta di Carlos prima della semifinale a Parigi, darebbe modo all’italiano di tornare al primo posto (domani l’esordio con Bergs). Per poco, una settimana appena, la 66ª da leader. Con l’inizio delle Finals a Sinner verranno sottratti i 1500 punti realizzati l’anno scorso (5 vittorie, nessuna sconfitta), mentre Alcaraz ne perderà solo 200 (una vittoria nel round robin).
Torino aprirà di nuovo i giochi, ma Alcaraz è nettamente favorito per la leadership di fine anno. E Sinner fa le viste di crederci assai poco: «Onestamente ritengo che in questa stagione sia ormai impossibile riprendersi il numero uno, ma resta uno dei miei obiettivi. Vedremo la prossima come andranno le cose. Se faccio le scelte giuste, risultati e classifica verranno da sé», ha spiegato nel consueto appuntamento con il TG1, di sicuro il canale tivù più visto in tutta la Val Fiscalina. «E grazie a tutti gli italiani che mi capiscono», ha concluso il collegamento con l’Italia, che da ieri si divide ufficialmente tra due opposte entità sinneriane, quella dei condiscendenti e quella degli intransigenti.
Zverev e la frase ambigua a Sinner
Altre domande si fanno avanti, in questa vigilia della volata conclusiva della stagione. Alcune estemporanee, altre più centrate… C’è Zverev che pare abbia salutato Sinner a Vienna con un amabile «sono due anni ormai che rompi le palle» che, capirete, è frase ambigua assai e forse merita di essere ascoltata, più che scritta, per capire il tono in cui è stata pronunciata. I due se la ridevano, forse la risposta è tutta lì. Poi, c’è la corsa alle Finals, che per noi conta non poco, vista la possibilità di avere in gara a Torino due singolaristi e un doppio. Situazione complicata dai 1250 punti ancora in palio, 1000 a Parigi e 250 ad Atene o Metz.
Musetti è l’ottavo, insidiato da Auger-Aliassime, Ruud e Medvedev. La cosa strana è che anche il quinto, Fritz è insidiato da almeno due degli stessi inseguitori. Il fatto è che tra Musetti e Fritz, passando per Shelton (sesto) e De Minaur (settimo), ci sono 160 punti, mentre fra lo stesso Musetti e chi insegue ce ne sono assai di più: 480 con il canadese, 850 con il norvegese, 1.015 con il russo. La situazione obbliga Musetti a darci dentro anche a Parigi. Al termine di una lunga stagione, e con il secondo figlio in arrivo, capisco pure i suoi affanni, ma la classifica è invitante, e tra Parigi e Torino c’è la possibilità di scavalcare Fritz, e chiudere magari al quinto posto. Hai visto mai?
Lo Russo: "Lavoriamo per tenere le Atp Finals per altri 5 anni"
«Continuiamo a lavorare perché anche nei prossimi 5 anni le Atp Finals restino a Torino, come noto il Governo in estate ha adottato un decreto che ha influenzato la dialettica con la Federazione Italiana Tennis e Padel in merito alla governance dei prossimi anni, continuo a essere fiducioso e a credere che si possa davvero fare in modo che le Finals restino a Torino. Il fattore competitivo della nostra città non è economico perché i nostri competitor possono mettere in campo risorse economiche più elevate, ma è la nostra capacità organizzativa, la qualità dell'evento, il fatto che i tennisti e i loro staff abbiano avuto modo di apprezzare la città. Gli eventi bisogna prenderli, ma poi saperli anche organizzare. Torino in questi anni ha dimostrato di saperlo fare in un'ottica di gioco di squadra con la Fitp e le altre istituzioni, per questo siamo ancora in partita e vogliamo giocarci le nostre carte». Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ieri mattina a Palazzo Civico, all'arrivo della coppa delle Nitto Atp Finals nell'ambito del Trophy tour. La prossima edizione del torneo si terrà nel capoluogo dal 9 al 16 di novembre. «Auspichiamo che possano arrivare notizie entro la fine di questa edizione, nell'interlocuzione in corso con Fitp auspichiamo che ci sia chiarezza, continuiamo a rimanere fiduciosi e determinati in questa partita complicatissima» ha aggiunto Lo Russo.
Sinner-Alcaraz: parla Spike Lee
Ad accendere la sfida tra Jannik Sinner, campione in carica, e Carlitos Alcaraz, numero 1 al mondo, ci si mette pure Spike Lee. Il regista americano è stato invitato in città dal direttore del Torino Film Festival, Giulio Base:. La rassegna è in programma 21 al 29 novembre; presenterà in anteprima nazionale il suo ultimo “Highest 2 Lowest” e riceverà la Stella della Mole. Se arriverà in anticipo, un salto all’Inalpi Arena, vista la sua passione per il tennis, la farà di sicuro. E i tifosi ricorderanno il suo tifo anche scomposto, al Roland Garros di Parigi, per lo spagnolo, nella finale contro Jannik. Non solo applausi, ma anche gesti vistosi dopo i punti di Carlos. Non passati inosservati, peraltro. Tanto che Sinner, uscendo dal campo, si è ben guardato da rispondere al regista che quasi voleva dargli la mano: Jan si è limitato a firmare palline e fare selfie, snobbando Lee quando gli è passato vicino.
Nargiso: "C'è ancora qualcosa da rivedere"
Sinner, non Superman. Anche Diego Nargiso dice la sua: «Gli unici dubbi che si hanno su Jannik sono quelli legati alla tenuta fisica in determinati momenti del match, c’è ancora qualcosa da rivedere. In Cina c’erano condizioni molto particolari e Sinner aveva avuto già qualche problema di resistenza in condizioni climatiche difficili. A Vienna è successa la stessa cosa. È vero che i campi non sono più così veloci, anche a livello indoor ormai si scambia molto, la partita è durata due ore e mezza. Qualche riflessione la devono fare. Detto questo, guardando i risultati di quest’anno, Sinner vince 4 tornei, perde solo con Alcaraz, perde una partita con Bublik a Halle e un’altra per ritiro. Jannik è un grandissimo campione, ieri ci ha regalato un altro grande successo. Il no alla Davis? È molto complicato stare nella testa dei grandi campioni. Se vogliamo guardarla da tifoso della Nazionale, io ne ho fatto una ragione della mia carriera, è chiaro che questa decisione lascia l’amaro in bocca. È vero che abbiamo vinto due volte la Davis, ma allo stesso modo avrebbe potuto dire che non è mai troppo vincere due volte la Davis. Con questa frase è come se si fosse liberato dai suoi doveri. Ma non sono doveri: giocare per la Nazionale è un grande piacere. Visti i problemi, però, è vero che una settimana in più di preparazione atletica potrebbe rappresentare qualcosa di importante per l’anno successivo e per gli Australian Open».
