"Riprendermi il numero 1", Sinner sfida Alcaraz tra Parigi e Torino. E i calcoli dicono...

Il tennis, si sente dire, è una strada irta di ostacoli, che si allunga proponendone sempre di nuovi. Così va uno sport alla continua (e dichiarata) ricerca di certezze, che non manca però di ammonire i suoi interpreti sull’inutilità di tali sforzi, perché nel tempo altri dubbi prenderanno forma. La strada verso Torino per esempio… Ripropone domande alle quali si pensava di aver già risposto. Chi è il vero numero uno? La classifica dice Alcaraz, prima diceva Sinner, ma quando comandava l’italiano mi sforzavo di presentare lo spagnolo come un tennista talmente vicino al primo in classifica da rappresentare una sorta di numero uno e mezzo… E non è così anche oggi? Alcaraz è stato inferiore a Sinner in termini lampanti a Wimbledon, quando non riuscì a replicare alla veemenza dei colpi dell’italiano. Ha siglato il sorpasso agli US Open, ribaltando le certezze che Sinner aveva acquisito ai Championships con un tennis tutto di prima intenzione, naturale nei gesti eppure esasperato nelle velocità prodotte. Ma la situazione sembra di nuovo cambiata, Jannik ha preso Carlos a pallate a Riad, con un tennis che quando assume piena forma appare in grado di tenere a bada tutte le sortite dello spagnolo, non importa se di prima o di seconda intenzione. Poi ha vinto a Vienna , ribadendo (ma senza la continuità mostrata in Arabia) quel tennis a raffica che spinge gli avversari a ripararsi, prima ancora che a reagire. E dite, non vi sembra che queste ultime settimane abbiano avvicinato i due al punto che Sinner potrebbe essere considerato, lui questa volta, un numero uno e qualcosa, più che un numero due?

Corsa al numero 1: la situazione

Non è un caso che la classifica di questa settimana (parlo della “Live”, non della Race”), assegni a JS una possibilità quasi insospettabile appena un mese fa. Alcaraz 11.250, Sinner 10.510, i due sono distanti 740 punti. Una vittoria di Jannik - arrivato ieri alla Defense Arena e subito in campo ad allenarsi con Khachanov, poi l’incontro con Sonego negli spogliatoi: «Hai vinto?», «Sì» -, a fronte di una caduta di Carlos prima della semifinale a Parigi, darebbe modo all’italiano di tornare al primo posto (domani l’esordio con Bergs). Per poco, una settimana appena, la 66ª da leader. Con l’inizio delle Finals a Sinner verranno sottratti i 1500 punti realizzati l’anno scorso (5 vittorie, nessuna sconfitta), mentre Alcaraz ne perderà solo 200 (una vittoria nel round robin).

Torino aprirà di nuovo i giochi, ma Alcaraz è nettamente favorito per la leadership di fine anno. E Sinner fa le viste di crederci assai poco: «Onestamente ritengo che in questa stagione sia ormai impossibile riprendersi il numero uno, ma resta uno dei miei obiettivi. Vedremo la prossima come andranno le cose. Se faccio le scelte giuste, risultati e classifica verranno da sé», ha spiegato nel consueto appuntamento con il TG1, di sicuro il canale tivù più visto in tutta la Val Fiscalina. «E grazie a tutti gli italiani che mi capiscono», ha concluso il collegamento con l’Italia, che da ieri si divide ufficialmente tra due opposte entità sinneriane, quella dei condiscendenti e quella degli intransigenti.

Zverev e la frase ambigua a Sinner

Altre domande si fanno avanti, in questa vigilia della volata conclusiva della stagione. Alcune estemporanee, altre più centrate… C’è Zverev che pare abbia salutato Sinner a Vienna con un amabile «sono due anni ormai che rompi le palle» che, capirete, è frase ambigua assai e forse merita di essere ascoltata, più che scritta, per capire il tono in cui è stata pronunciata. I due se la ridevano, forse la risposta è tutta lì. Poi, c’è la corsa alle Finals, che per noi conta non poco, vista la possibilità di avere in gara a Torino due singolaristi e un doppio. Situazione complicata dai 1250 punti ancora in palio, 1000 a Parigi e 250 ad Atene o Metz.

Musetti è l’ottavo, insidiato da Auger-Aliassime, Ruud e Medvedev. La cosa strana è che anche il quinto, Fritz è insidiato da almeno due degli stessi inseguitori. Il fatto è che tra Musetti e Fritz, passando per Shelton (sesto) e De Minaur (settimo), ci sono 160 punti, mentre fra lo stesso Musetti e chi insegue ce ne sono assai di più: 480 con il canadese, 850 con il norvegese, 1.015 con il russo. La situazione obbliga Musetti a darci dentro anche a Parigi. Al termine di una lunga stagione, e con il secondo figlio in arrivo, capisco pure i suoi affanni, ma la classifica è invitante, e tra Parigi e Torino c’è la possibilità di scavalcare Fritz, e chiudere magari al quinto posto. Hai visto mai?