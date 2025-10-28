Sinner, polemica sui premi Slam: "Ecco cosa chiediamo. E c'è un torneo a cui guardo ancora"

"La decisione è presa. E su quest'argomento ho già detto tutto qualche giorno fa". Così Jannik Sinner , intervenuto a La Defense Arena di Parigi dove si è trasferito l'ultimo Masters 1000 della stagione lasciando l'Accor Arena di Bercy dopo 38 anni. Il numero 2 al mondo ha risposto anche sul no alla convocazione in Coppa Davis , che vedrà la Nazionale capitana da Filippo Volandri difendere il titolo per il terzo anno consecutivo. Una decisione che ha spaccato in due l'opinione pubblica italiana, fra chi gli ha rimproverato di avere "disertato" la missione di un terzo mondiale di tennis e chi invece non ha ritienuto opportuno considerare su un piano di parità la gara con in palio l'Insalatiera e le competizioni calcistiche nazionali. Vedi il presidente Fitp Angelo Binaghi , che a La Stampa ha dichiarato: "Per l'Italia è più importante che lui torni numero 1 di un'altra Davis". Insomma, quando sei il solo a scrivere la storia non c'è decisione che non sia esente da plebisciti o da livorose contestazioni. Nel mentre, il 4 volte campione Slam (che al patrimonio sportivo italiano ha portato in dote anche il primo Wimbledon tricolore) e numero 2 al mondo, mette nel mirino gli ultimi 2 appuntamenti in agenda: il 1000 di Parigi e le Finals di Torino. Il tutto con la vetta del ranking Atp all'orizzonte , quasi impossibile da raggiungere entro il 2025 , ma pronta a essere scalata una seconda volta a partire dalla prossima stagione.

Sinner: "Il fisico sta bene"

Queste le parole del campione azzurro, fresco del trionfo a Vienna contro Alexander Zverev (22º titolo in carriera, 19º sul cemento, 8º indoor), che così ha commentato la nuove sede del Masters parigino: "Bello vedere tutti questi cambiamenti. Dopo Cincinnati è il secondo torneo così ristrutturato ed è bello per questo sport: c'è un Centrale più grande e anche gli altri campi sono molto grandi. Credo sia normale, dopo aver giocato cinque giorni consecutivi e una finale molto fisica, può succedere. Il fisico però sta bene, un po' stanco perché non ho avuto il tempo per recuperare a pieno ma sono felice e sto recuperando giorno dopo giorno. Sono molto concentrato e speriamo adesso di riuscire a giocare un gran tennis. Wimbledon è il torneo dove volevamo spingerci il più in fondo possibile e dove non potevo sperare di ottenere un risultato migliore".

Sinner: "Ora un mese cruciale"

"Ma la stagione è stata incredibile ho giocato quattro finali Slam, tantissime belle partite e non è ancora finita. C'è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino: l'anno scorso feci un'ottima corsa e quest'anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c'è questo torneo qui, che l'anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene. Speriamo di riuscire a cambiare un paio di cose e vediamo come andrà. È impossibile e a dire il vero è una cosa a cui non sto pensando, sarà l'obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa. Dicembre, come già accaduto l'anno scorso, sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti. So bene quanto sarà cruciale in molte aree del mio gioco, ma sono al tempo stesso sereno e felice per quello che sono riuscito a fare quest'anno".