Cobolli tabù top 10. Grande attesa per il derby Musetti-Sonego

I precedenti tra Flavio Cobolli e Ben Shelton dicevano 2-2 prima del testa a testa disputato nel tardo pomeriggio di ieri a Parigi , nel secondo turno del Masters 1000 . Si sperava che a passare in vantaggio fosse il romano, rivisto in ottima forma a Vienna la scorsa settimana e due giorni fa nell’esordio alla Defense Arena contro il ceco Machac. Invece è stato l’americano, facendo propria la contesa per 7-6 (4) 6-3. Massimo equilibrio tra i due fino al 2-2 della seconda frazione, poi un break centrato da Shelton ha “spaccato” la partita portandola alla conclusione dopo un’ora e 32 minuti. Dominante il servizio del 23enne mancino di Atlanta soprattutto nelle percentuali (67% di prime palle) e nelle traiettorie slice da sinistra. Per Cobolli rimangono ancora un tabù i match contro i top ten, con 16 sconfitte su 17 incontri. Ma anche in questo è destinato a migliorare, ne siamo certi. C’è profumo di derby azzurro oggi a Parigi. Sul campo numero 1 dell’impianto di Nanterre, che per la prima volta ospita il 1000, si sfideranno, n el quarto match a partire dalle 11, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego . I due sono molto amici anche fuori dal campo e in stagione hanno anche giocato diverse volte insieme nel massimo circuito in doppio. Tra le perle di tandem spicca la finale raggiunta nel Masters 1000 di Cincinnati, nello scorso agosto. In singolare si sono affrontati una sola volta in carriera, nel 2024 sul duro indoor di Vienna , dove a vincere era stato Musetti in due set (6-3 6-2).

Santopadre: "Sonny è carico e motivato, se la giocherà fino all’ultimo quindici"

Il torinese Sonego ha già esordito nel torneo parigino battendo al primo turno Sebastian Korda e palesando una buona condizione e confermando quanto di buono fatto a Vienna (quarti). Per il carrarino sarà invece un esordio in tabellone dove ha avuto un bye in avvio in qualità di numero 7 del draw. Un testa a testa che ha un valore doppio per lui, in piena corsa per un posto alle Finals, che attualmente disputerebbe in quanto numero 8 della “Race to Turin”. L’allievo storico di coach Simone Tartarini deve guardarsi le spalle da Felix Auger-Aliasssime, che lo segue a 440 punti e ieri ha superato il primo turno a Parigi, ma non sono ancora matematicamente fuori dai giochi Casper Ruud e nemmeno Daniil Medvedev e Alejandro Davidovich Fokina, che ha battuto il francese Royer al termine di una partita fiume. Il russo e lo spagnolo dovrebbero però vincere il torneo e oggi faranno il tifo per Sonego, sperando in una precoce eliminazione di Musetti. "Sarà una partita particolare perché i due si conoscono molto bene - conferma Vincenzo Santopadre, nel team del torinese -. Sonny è carico e motivato, se la giocherà fino all’ultimo quindici".

Oggi due azzurri in gara

Intanto grazie al successo in doppio centrato al primo turno di Parigi e al contemporaneo stop di Harris e King, Vavassori e Bolelli si sono assicurati un posto alle Atp Finals. "Non era affatto scontato raggiungere l’obiettivo per il secondo anno consecutivo - ha detto coach Davide Vavassori -. Bravissimi i ragazzi a farlo trovando le giuste energie in un momento delicato. La qualificazione mette fine a una sorta di incubo che abbiamo vissuto nell’ultimo periodo". Così il figlio Andrea: "Siamo felicissimi, perché era l’obiettivo di inizio anno tornare a Torino e rivivere le emozioni di casa. Ora godiamoci questo torneo pensando a quanto fatto in stagione. Avevamo tanti punti da difendere e alla fine ci siamo riusciti". Oggi i due azzurri torneranno in gara negli ottavi contro l’austriaco Erler e l’americano Galloway e cercheranno la rivincita del match perso recentemente nel 250 ATP di Stoccolma con un doppio tie-break.