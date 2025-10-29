Sinner: "Difficile fare paragoni, a Parigi non ho mai giocato bene"© .

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner inizia la sua rincorsa al numero 1 del mondo con un convincente successo nel Masters 1000 di Parigi contro il belga Zizou Bergs . Il campione azzurro agli ottavi se la vedrà contro Cerundolo per il cammino verso la finale e la vittoria che gli riconsegnerebbe il trono del ranking. Dopo la vittoria contro Bergs , Jannik ha parlato così ai microfoni: "Questo è un campo unico, in genere ci ho sempre un po' sofferto. Contento di questa prima partita e di come ho servito. Ho cominciato subito con il break e questo aiuta la fiducia. Soddisfatto di oggi, vedremo domani".

"Non posso fare paragoni"

Sulle difficoltà incontrate dallo spagnolo contro Norrie, Sinner non entra nel particolare: "Non ho giocato l'anno scorso e non ho mai giocato bene qui. Per me è difficile far paragoni e con due anni di differenza. E' un campo molto particolare perché le palle sono grandi, lente e si fa un po' fatica a trovare il tempo giusto. Oggi poco ritmo e non saprei approfondire. Io ho risposto bene e quindi i primi colpi sono importanti qualsiasi sia la superficie e magari domani avrò più feedback". Jannik conclude: "Un partita solida ho servito molto bene, sono riuscito a fare subito il break nel primo e nel secondo e ho servito un po' più libero. Ottima partita per iniziare un torneo, poi cerchiamo sempre di fare un passo in più. Ma quando hai poco tempo per adattarti ad un campo nuovo va bene giocare così per prendere confidenza. Ora vedremo domani".