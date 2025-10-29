Musetti ora rischia le Finals, Sonego si prende derby e ottavi in rimonta: ecco chi sfida

PARIGI (Francia) - Lorenzo Sonego si aggiudica il derby tutto italiano nel Masters 1000 di Parigi contro Lorenzo Musetti e conquista il pass per gli ottavi di finale. Vince in rimonta il tennista piemontese che chiude l'incontro in 3-6, 6-3, 6-1 dopo quasi due ore di gioco. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro Medvedev che è avanzato senza giocare dopo il ritiro di Dimitrov . Per il carrarino ora bisognerà vedere il cammino di Auger-Aliassime nel tabellone per capire se rischierà di scivolare fuori dalle Finals di Torino.

Sonego-Musetti, il match

Nel quarto game il carrarino piazza il break alla seconda occasione utile dopo averlo negato all'avversario nello scambio precedente. Al primo set point Musetti si porta avanti per poi chiudere in 6-3. Nel secondo la reazione del torinese che ruba il servizio nell'ottavo game per restituire il favore all'altro Lorenzo con il 6-3 che manda tutto al terzo e decisivo set. Sonego scatenato guadagna subito il vantaggio di un game e lo raddoppia sul 4-1 che lo indirizza verso la rimonta e la vittoria. Musetti paga il calo fisico risentito nell'ultimo set

Auger-Aliassime avanza

Nella lotta per un posto alle Finals, mette in pericolo Musettti Auger-Aliassime che in tre set supera Muller. Inizia bene anche Zverev che rimonta Ugo Carabelli, mentre viene eliminato Ruud da Altmaier. Vacherot si aggiudica nuovamente il derby contro il cugino Rinderknech, bene anche Davidovich Fokina che si sbarazza di Cazaux.