Sinner-Cerundolo: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi di Parigi in tempo reale

PARIGI (Francia) - Reduce dai successi al Six Kings Slam e a Vienna , Jannik Sinner parte bene anche nel Masters 1000 di Parigi superando all'esordio Zizou Bergs in due set ed iniziando la rincorsa al numero 1 del ranking. Dopo la clamorosa eliminazione di Alcaraz con Norrie , l'altoatesino tornerebbe sul trono del ranking vincendo il torneo sul cemento francese. Imbattuto da 22 match su questa superficie, Jannik ha sbrigato la pratica contro il tennista belga chiudendo in 6-4, 6-2 dopo un'ora e mezza di gioco. Agli ottavi per il campione azzurro la sfida contro l'argentino Francisco Cerundolo che ha eliminato sotto la Torre Eiffel prima il bosniaco Duzmhur e poi il serbo Kecmanovic . Il vincitore dell'incontro ai quarti di finale dovrà vedersela con uno tra Andrej Rublev e Ben Shelton .

I precedenti tra Sinner e Cerundolo

Sono cinque i precedenti tra Sinner e Cerundolo con Jannik avanti 3-2 dopo aver vinto l'ultima sfida agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. Sempre agli ottavi di Roma, ma nel 2023, ebbe la meglio l'argentino vincitore anche a Miami nel 2022, nel primo incontro tra i due, in quell'occasione grazie al ritiro di Sinner. Nella Davis del 2022 e a Vienna nello stesso anno le altre due vittorie dell'azzurro.

Sinner-Cerundolo: diretta tv e streaming

Il match fra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo sarà visibile non prima delle 19 in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis(203). Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

