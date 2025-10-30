Sinner-Cerundolo: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi di Parigi in tempo reale

PARIGI (Francia) - Reduce dai successi al Six Kings Slam e a Vienna, Jannik Sinner parte bene anche nel Masters 1000 di Parigi superando all'esordio Zizou Bergs in due set ed iniziando la rincorsa al numero 1 del ranking. Dopo la clamorosa eliminazione di Alcaraz con Norrie, l'altoatesino tornerebbe sul trono del ranking vincendo il torneo sul cemento francese. Imbattuto da 22 match su questa superficie, Jannik ha sbrigato la pratica contro il tennista belga chiudendo in 6-4, 6-2 dopo un'ora e mezza di gioco. Agli ottavi per il campione azzurro la sfida contro l'argentino Francisco Cerundolo che ha eliminato sotto la Torre Eiffel prima il bosniaco Duzmhur e poi il serbo Kecmanovic. Il vincitore dell'incontro ai quarti di finale dovrà vedersela con uno tra Andrej Rublev e Ben Shelton.
I precedenti tra Sinner e Cerundolo
Sono cinque i precedenti tra Sinner e Cerundolo con Jannik avanti 3-2 dopo aver vinto l'ultima sfida agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. Sempre agli ottavi di Roma, ma nel 2023, ebbe la meglio l'argentino vincitore anche a Miami nel 2022, nel primo incontro tra i due, in quell'occasione grazie al ritiro di Sinner. Nella Davis del 2022 e a Vienna nello stesso anno le altre due vittorie dell'azzurro.
Sinner-Cerundolo: diretta tv e streaming
Il match fra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo sarà visibile non prima delle 19 in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis(203). Inoltre sarà visibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
