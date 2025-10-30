Jannik Sinner avanza ai quarti di Parigi. Il numero 2 al mondo supera per 7-5, 6-1 il numero 21 Atp Francisco Cerundolo al termine di un match non privo di sbavature per l’azzurro, che è apparso più affaticato del solito almeno fino al terzo game del secondo parziale. Un successo che segue l’esordio vincente su Zizou Bergs e che consente al 4 volte campione Slam di raggiungere Ben Shelton, a sua volta uscito vincitore dall’incontro con Andrej Rublev (vittoria che ha permesso allo statunitense di conquistare un posto alle Finals). Queste le parole di Sinner al termine del match: "Ero 2 volte avanti e con un break nel primo ma non sono riuscito a convertire, mi sono messo in una situazione non facile ma sono contento per come sia finita. Questo mi da fiducia per iniziare domani. Ma ogni match è difficile e vedremo come andrà. Devo recuperare fisicamente. È la priorità. Cercheremo di essere più freschi possibile. Io affaticato? Cerchiamo di gestire la situazione. Non sono fresco fresco. Vedremo. Oggi la partita non è stata tanto fisica fortunatamente. È positivo avere finito in 2 set dopo meno di un'ora e mezza. Domani affronterò un avversario difficile e bisognerà essere al 100%".