Jannik Sinner avanza ai quarti di Parigi. Il numero 2 al mondo supera per 7-5, 6-1 il numero 21 Atp Francisco Cerundolo al termine di un match non privo di sbavature per l’azzurro, che è apparso più affaticato del solito almeno fino al terzo game del secondo parziale. Un successo che segue l’esordio vincente su Zizou Bergs e che consente al 4 volte campione Slam di raggiungere Ben Shelton, a sua volta uscito vincitore dall’incontro con Andrej Rublev (vittoria che ha permesso allo statunitense di conquistare un posto alle Finals). Queste le parole di Sinner al termine del match: "Ero 2 volte avanti e con un break nel primo ma non sono riuscito a convertire, mi sono messo in una situazione non facile ma sono contento per come sia finita. Questo mi da fiducia per iniziare domani. Ma ogni match è difficile e vedremo come andrà. Devo recuperare fisicamente. È la priorità. Cercheremo di essere più freschi possibile. Io affaticato? Cerchiamo di gestire la situazione. Non sono fresco fresco. Vedremo. Oggi la partita non è stata tanto fisica fortunatamente. È positivo avere finito in 2 set dopo meno di un'ora e mezza. Domani affronterò un avversario difficile e bisognerà essere al 100%".
È finita! Sinner è ai quarti di Parigi!
Il numero 2 al mondo si impone sull'argentino numero 21 per 7-5, 6-1 e raggiunge Ben Shelton ai quarti di finale. I due si ritrovano dopo i quarti di Wimbledon: 6-1 il bilancio dei precedenti a favore dell'azzurro.
Nuove forze per Sinner: 4-1
Sembra rinato Sinner che guadagna le prime palle break. Alla fine l'argentino riesce a rimediare ai tanti gratuiti e a difendere il servizio. L'azzurro domina allora sul proprio servizio e sale sul 4-1.
Sinner affaticato ma avanti di un break: 3-0
Dopo avere il difeso il servizio al termine di un game complicato, Sinner guadagna un break di vantaggio nonostante i gratuiti accompagnati da smorfie di stanchezza. Poi, il quinto game consecutivo vinto dall'azzurro che vale il triplo vantaggio in questo secondo parziale.
Riprende il match
Al via il secondo parziale: Sinner al servizio.
A Sinner il primo set! 7-5
Cerundolo allunga il set difendendo a 15 il turno di battuta monetizzando le sbavature dell'azzurro che appare affaticato. Sinner reagisce e con il terzo ace raggiunge il tie-break, dove la smorzata sottorete dell'argentino gli vale il primo set.
Black out Sinner, break Cerundolo e 5-4 per l'azzurro
Il match offre ancora un altro break, con Cerundolo che strappa il servizio approfittando di un'altra disconnessione di Sinner in un incontro che sta prendendo una piega inaspettata. Segue la difesa dell'argentino che dopo 4 break consecutivi pareggia i conti e il 5-4 dell'altoatesino che sale presto sul 40-0 e torna avanti.
Break, controbreak e ancora break Sinner: 4-2
Non si fa aspettare il primo break dell'incontro, con Sinner che strappa a zero il servizio dell'argentino mostrandosi poderoso anche in difesa. Nel game successivo, sul 30-40 l'azzurro va lungo col dritto e subisce il controbreak. Poi, il doppio fallo di Cerundolo che si lascia togliere il servizio per la seconda volta.
Sinner parte in quarta: 2-1
Avvio di gara straripante da parte di Sinner, che con un servizio e dritto, due ace consecutivi e una prima vincente si aggiudica il primo game dell'incontro. Cerundolo riesce poi nella difesa della butta, ma la differenza sul servizio riemerge nel terzo gioco con l'azzurro che torna avanti.
Comincia il match!
Al via il primo set: Sinner al servizio.
Inizia il riscaldamento
Sinner e Cerundolo cominciano il riscaldamento: manca poco all'ottavo di finale.
Giocatori in campo!
Sinner e Cerundolo fanno il loro ingresso sul centrale de La Defense Arena. Ora sorteggio e riscaldamento.
A breve l'inizio del match
Manca poco all'inizio dell'incontro: a breve in campo Sinner e Cerundolo.
Sinner-Cerundolo: i precedenti
Sinner e Cerundolo si affrontano per la 6ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che vede l’azzurro in vantaggio di un match.
- 2025, Internazionali di Roma, ottavi: Sinner b. Cerundolo 7-6(2), 6-3
- 2023, Internazionali di Roma, ottavi: Cerundolo b. Sinner 6-7(3), 6-2, 6-2
- 2022, Vienna, ottavi: Sinner b. Cerundolo 7-5, 6-3
- 2022, Finals (round robin): Sinner b. Cerundolo 7-5, 1-6, 6-3
- 2022, Miami, quarti: Cerundolo b. Sinner 4-1 rit.
