Sinner, sbirolo Bergs e rimbalzoni, ora Cerundolo caldo. Come Borg, la strada che porta a togliere l'1 ad Alcaraz

Tante tessere da disporre nel modo giusto, su un campo che Sinner stenta a capire, nato per pazienti fondisti più che per scattisti dal colpo proibito, quasi fosse la riproduzione - quanto miracolosa non saprei dire - di un court in terra rossa del Roland Garros. Velocità di palla e rimbalzi sono gli stessi, solo che i piedi non scivolano, s’incagliano. Quelli che vengono da Vienna s’arrabattano assai, Zverev quasi ci rimette la salute contro un argentino pedalatore, Ugo Carabelli, che lo tiene in ostaggio per due ore e 35 minuti. Anche Sinner ha il suo da fare per comprendere a che gioco giochi Zizou Bergs, insieme potente e sbirolo, con una seconda palla a 185 orari e tanti dritti che partono forte e invece di slittare producono rimbalzoni. I primi due game con il belga al servizio propongono, insieme, 34 turni di battuta. Per fortuna uno se lo prende Sinner, e su quello costruisce il primo set, limitandosi a fare le cose giuste, senza fretta (ché tanto sarebbe inutile).

I numeri uno per... una settimana

Che cosa non si fa per una settimana in più da numero uno. Però, volete mettere la soddisfazione di tornare in Italia con un Masters 1000 in più (sarebbe il quinto) e l’alloro di una corona riconquistata? Sì, ma durerà appena lo spazio di un sorriso. Forse, si vedrà. Intanto quello scosso è Alcaraz. "Non so che cosa sia successo, credo di aver giocato la peggior partita dell’intera stagione - fa sapere Carletto, tornato di corsa in Spagna -. Sono giunto per tempo a Parigi, mi sono allenato benissimo, poi in campo mi sono sentito lento e fuori luogo". C’è chi sostiene che Sinner ci sia stato tirato per i capelli in questa corsa tardiva alla vetta del tennis. Forse un po’ è vero, perché la sorpresa della sconfitta di Alcaraz è stata come un fulmine in una notte di stelle, ma chi conosce la sfida che da sempre si svolge ai tavoli del Club tennistico più esclusivo, con appena 29 soci iscritti, sa che le settimane solitarie di primato fanno da fondamenta alla classifica dei primi della classe. Molti dei più forti ci hanno costruito pezzi importanti della loro storia, perché quella settimana ha fatto da argine ai rivali e ha dato loro la certezza di poter tornare a primeggiare. Settimane di primato solitarie mancano da un po’, dal 2018 (a metà giugno) che ripropose Federer al numero uno. Il primo fu Borg. Il suo approdo sulla vetta, il 23 agosto 1977, durò appena una settimana. Poi McEnroe, quattro volte, un recordman nella specialità di interrompere i domini altrui. Connors fu il quarto, ma di settimane ne aveva accumulate già 260. A Lendl capitò due volte, Muster imitò Borg, l’inizio del suo mandato si esaurì in una settimana. Rafter il 26 giugno del 1999 raggiunse il primato, vi soggiornò sette giorni, e non lo rivide più.

Sinner, dopo Bergs ecco Cerundolo

Vedremo se l’impresa di Sinner andrà in porto. Lui evita di fare calcoli a voce alta, ma tutti sanno che conosce la situazione a menadito. Trova incoraggiante la vittoria su Bergs. "Ho fatto le cose giuste, e sono stato bravo a prendermi subito il break che serviva, nel primo e nel secondo set. Zizou è un giocatore particolare, non sempre s’intuisce che cosa voglia fare. E anche il campo non scherza. Le palle sono lente e grosse, i rimbalzi alti. Davvero unico nel suo genere". “Fare il giusto” per Sinner si traduce in un match con tre break (su 11 occasioni concesse dal belga), senza porgere una sola chance all’avversario, con 19 vincenti e 22 gratuiti (Bergs 16/30) e il 77% dei punti ottenuti con la prima di servizio. Appena cinque i punti lasciati per strada nel primo set sui suoi turni di battuta. È il ventiduesimo match consecutivo vinto sulla superficie di cemento indoor. "Va bene così. In questo torneo ho fatto sempre fatica, la vittoria contro Berg mi tranquillizza. È un buon inizio". Avversario caldo anche nel terzo turno, Francisco Cerundolo, che ha battuto col fiatone Kecmanovic. Tre a due per Sinner i testa a testa, l’ultimo a Roma, quest’anno, risolto in due set.