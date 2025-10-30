Shelton vola ai quarti a Parigi e si qualifica per le Finals. Auger-Alissime vince in rimonta

Doppio colpo per Ben Shelton , che a Parigi avanza ai quarti di finale qualificandosi inoltre per le Finals di Torino. Dopo l'esordio vincente sull'azzurro Flavio Cobolli , sconfitto in 2 set con lo score 7-6(4), 6-3, il numero 6 Atp ha superato Andrej Rublev per 7-6(8), 6-3, raggiungendo la quota punti che vale un posto alla Inalpi Arena, dove il 9 novembre si alzerà il sipario sulle Finals - con finale in programma domenica 16 - che vedranno il campione in carica Jannik Sinner scendere in campo per difendere il titolo. Oltre al numero 2 al mondo, lo statunitense raggiunge i già qualificati Carlos Alcaraz - inaspettatamente eliminato al debutto da Cameron Norrie - Alexander Zverev e Novak Djokovic . A La Defense Arena - dove il 1000 parigino si è trasferito lasciando Bercy dopo 38 anni - si è invece compromessa la corsa di Lorenzo Musetti , uscito sconfiitto dal derby azzuro con Lorenzo Sonego .

Musetti: per le Finals si fa dura

Una rimonta che rischia di sabotare la corsa alle Finals quella subita da Musetti, che all'esordio del Masters francese si è arreso al connazionale Sonego per 6-3, 3-6, 1-6. Uno score che rischia di incenerire il sogno azzurro di vedere alla Inalpi Arena due italiani fra i migliori 8. Sogno che ora dipende interamente dal percorso del diretto concorrente nella Race Felix Auger-Aliassime, volato ai quarti grazie alla rimonta vincente su Daniel Altmaier, sconfitto per 3-6, 6-3, 6-2. Il canadese numero 9 Atp si è messo sulla scia del carrarino numero 8 sia nella graduatoria Atp che nella corsa alle Finals: i due si sono oltretutto affrontati agli ottavi di Shanghai dove Musetti si è arreso per 4-6, 2-6. Con un ritardo di 290 punti sull'azzurro a quota 3685, Auger-Aliassime può sperare di qualificarsi per Torino qualora raggiungesse la finale del 1000 in corso a La Defense Arena o completare il sorpasso al 250 di Metz (Moselle Open) al via l'1 novembre con finale in programma sabato 8. Tuttavia, a contendergli l'accesso alla semifinale di Parigi sarà Valentin Vacherot, il campione di Shanghai che nessuno aveva visto arrivare - e uscito ancora una volta vincitore dal match con il cugino Arthur Rinderknech - . Se a spuntarla dovesse essere il monegasco, Musetti potrebbe finalmente festeggiare la qualificazione, disponibile al costo di 4050 punti.