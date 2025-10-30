Doppio colpo per Ben Shelton , che a Parigi avanza ai quarti di finale qualificandosi inoltre per le Finals di Torino. Dopo l'esordio vincente sull'azzurro Flavio Cobolli , sconfitto in 2 set con lo score 7-6(4), 6-3, il numero 6 Atp ha superato Andrej Rublev per 7-6(8), 6-3, raggiungendo la quota punti che vale un posto alla Inalpi Arena, dove il 9 novembre si alzerà il sipario sulle Finals - con finale in programma domenica 16 - che vedranno il campione in carica Jannik Sinner scendere in campo per difendere il titolo: proprio il numero 2 al mondo potrebbe essere il prossimo avversario di Shelton qualora superasse agli ottavi Francisco Cerundolo . Oltre l'altoatesino, lo statunitense raggiunge i già qualificati Carlos Alcaraz - inaspettatamente eliminato al debutto da Cameron Norrie - Alexander Zverev e Novak Djokovic . A La Defense Arena - dove il 1000 parigino si è trasferito lasciando Bercy dopo 38 anni - si è invece compromessa la corsa di Lorenzo Musetti , uscito sconfiitto dal derby azzuro con Lorenzo Sonego .

Sonego ko con Medvedev. Musetti alle Finals se...

Una rimonta che rischia di sabotare la corsa alle Finals quella subita da Musetti, che all'esordio del Masters francese si è arreso al connazionale per 6-3, 3-6, 1-6 a Sonego, poi arresosi a sua volta a Daniil Medvedev dopo una lunga battaglia vinta in rimonta dall'ex numero 1 per 3-6, 7-6, 6-4 (battaglia accompaganta dalle tante ovazioni del pubblico). La sconfitta del carrarino rischia ora di incenerire il sogno azzurro di vedere alla Inalpi Arena due italiani fra i migliori 8. Sogno che ora dipende interamente dal percorso del diretto concorrente nella Race Felix Auger-Aliassime, volato ai quarti grazie alla rimonta vincente su Daniel Altmaier, sconfitto per 3-6, 6-3, 6-2. Il canadese numero 9 Atp si è messo sulla scia del carrarino numero 8 sia nella graduatoria Atp che nella corsa alle Finals: i due si sono oltretutto affrontati agli ottavi di Shanghai dove Musetti si è arreso per 4-6, 2-6. Con un ritardo di 290 punti sull'azzurro a quota 3685, Auger-Aliassime può sperare di qualificarsi per Torino qualora raggiungesse la finale del 1000 in corso a La Defense Arena o completare il sorpasso al 250 di Metz (Moselle Open) al via l'1 novembre con finale in programma sabato 8. Tuttavia, a contendergli l'accesso alla semifinale di Parigi sarà Valentin Vacherot, il campione di Shanghai che nessuno aveva visto arrivare - e uscito ancora una volta vincitore dal match con il cugino Arthur Rinderknech - . Se a spuntarla dovesse essere il monegasco, Musetti potrebbe finalmente festeggiare la qualificazione, disponibile al costo di 4050 punti.

Anche De Minaur alle Finals

Fra gli altri risultati di giornata, Alex de Minaur ha eliminato Karen Khachanov con un doppio 6-2. L'australiano è ora certo di poter fare il suo ritorno alle Finals. Ai quarti affronterà Aleksandr Bublik, che a Parigi ha avuto la meglio sul numero 4 al mondo Taylor Fritz, sconfitto con il finale di 7-6, 6-2.