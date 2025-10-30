Sinner: "Mi sono messo in una situazione non semplice". Sulle sue condizioni e la sfida ai quarti...

"Ero 2 volte avanti e con un break nel primo ma non sono riuscito a convertire, mi sono messo in una situazione non facile ma sono contento per come sia finita. Questo mi da fiducia per iniziare domani. Ma ogni match è difficile e vedremo come andrà". Queste le parole di Jannik Sinner, intervenuto al termine dell'incontro con Francisco Cerundolo, che ha visto il numero 2 al mondo imporsi in 2 set con lo score 7-5, 6-1 e accedere per la prima volta in carriera ai quarti del 1000 di Parigi. Un score che racconta di un Sinner più affaticato del normale almeno fino al terzo gioco del secondo parziale, con tanti gratuiti che per sua fortuna l'argentino numero 21 Atp non è riuscito a monetizzare. Il campione azzurro ritroverà Ben Shelton dopo i quarti di Wimbledon, uno dei 6 precedenti vinti sui 7 contro lo statunitense, che grazie al successo su Andrej Rublev ha archivato la pratica qualificazione alle Finals di Torino. Così il 4 volte campione Slam, che considerata l'inaspettata eliminazione di Carlos Alcaraz può tornare a guardare alla vetta: "Devo recuperare fisicamente. È la priorità. Cercheremo di essere più freschi possibile. Io affaticato? Cerchiamo di gestire la situazione. Non sono fresco fresco. Vedremo. Oggi la partita non è stata tanto fisica fortunatamente. È positivo avere finito in 2 set dopo meno di un'ora e mezza. Domani affronterò un avversario difficile e bisognerà essere al 100%".