Sinner-Shelton, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti del Masters 1000 di Parigi

Jannik Sinner continua la sua rincorsa a Carlos Alcaraz e il primo posto del ranking, avanzando ai quarti del Masters 1000 di Parigi . Il numero 2 al mondo ha superato per 7-5, 6-1 il numero 21 Atp Francisco Cerundolo al termine di un match non semplice per l’azzurro, che è apparso più affaticato del solito almeno fino al terzo game del secondo parziale. Un successo che segue l’esordio vincente su Zizou Bergs e che consente al 4 volte campione Slam di raggiungere Ben Shelton , a sua volta uscito vincitore dall’incontro con Andrej Rublev (vittoria che ha permesso allo statunitense di conquistare un posto alle Finals). In palio un posto in semifinale contro uno tra Zverev e Medvedev con Jannik che se dovesse vincere il torneo sul cemento francese si riprenderebbe il primato nella classifica Atp.

Sinner-Shelton: i precedenti

Sono 7 i precedenti tra Sinner e Shelton con l'altoatesino avanti 6-1. Ben è riuscito a vincere la prima sfida tra i due a Shanghai nel 2023, poi si è sempre arreso alla legge di Jannik che ha portato a casa il resto degli incontri non concedendo nemmeno un set a Ben. Rivincita a Vienna nel 2023, poi Indian Wells, Wimbledon e Shanghai nel 2024 e in questa stagione due vittorie negli Slam poi portati a casa dall'azzurro, Australian Open e Wimbledon.

Sinner-Shelton: diretta tv e streaming

L'incontro fra Sinner e Shelton è in programma non prima delle ore 19 di venerdì 31 ottobre sul centrale de La Defense Arena. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis(203) e in diretta streaming sulla piattaforma Now Tv.