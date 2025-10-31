Sinner alla conquista di Parigi: altro record. E l'obiettivo è sempre più chiaro

È un quarto di finale che vale una figurina rara, di quelle che cerchi per mesi e poi ti spunta dall’ultimo pacchetto che hai deciso di comprare. Ora la serie è completa. Sinner ha tutti i quarti dei Masters 1000 in calendario, e qualcosa in più. Tutte le finali dei tornei Slam , tanto per dire. Ma l’indoor di Parigi si era sempre negato alle attenzioni dell’italiano, peraltro nemmeno troppo selettive. Non era spuntato il giusto feeling, il che è curioso per il miglior tennista del momento su questa superficie (23 le vittorie consecutive con quella su Cerundolo ). Mentre ora chissà… Forse sì, anche se JS non lo dà a vedere. Resta un vuoto colmato nel Guinness del tennis, e sono soddisfazioni anche queste: semifinale a Indian Wells , vittoria a Miami , semi a Montecarlo , quarti a Madrid, finale a Roma , vittorie in Canada , a Cincinnati e a Shanghai e ora i quarti a Parigi . Il punto che scardina le difese di Cerundolo e apre a Sinner la via del break, ha qualcosa d’innaturale. Sullo 0-40 promosso da tre strafalcioni dell’argentino, tra i quali un dritto da metà campo spedito in direzione del Louvre, Sinner ha ciancicato la riga di fondo con tre difficili rovesci poi ha sfoderato un dritto all’incrocio talmente violento che stavolta è stata la riga stessa, felice, ad avvoltolarsi intorno alla palla. Gran tecnica: preliminari profondi e bacio alla francese. Le righe del campo ne sono uscite confuse…

Le difficoltà del primo set

Ma non è ancora il momento di cullarsi in pensieri arditi, e neppure di dedicarsi alla costruzione di un match sulle doti da acrobata edile che JS possiede. C’è qualcosa di trattenuto nella sua prestazione, e non si capisce bene quale sia il mastice che lo frena. Il campo è uno dei primi indagati. Sembra fatto di cemento mobile, inghiotte ma non restituisce, o lo fa neghittoso, quasi controvoglia. Poi c’è la strana postura di Sinner. Si muove rigido, preoccupato. Come avesse qualcosa che non va all’anca. Ma sono mie elucubrazioni, non altro. I colpi escono, il servizio funziona, alla fine Cerundolo gli concede il passo. Ma la mimica facciale di Sinner qualcosa dice. Su un rimbalzo più basso di 15 centimetri, lo sguardo che Jannik lancia al terreno di gioco è di totale disgusto. E alla fine del primo set, malgrado il punteggio indichi Sinner avanti, resta misteriosa la strada praticata per giungere al 7-5 finale, che ha visto Jannik prendersi il primo break nel quarto gioco, restituirlo nel quinto, recuperarlo nel sesto e consegnarlo da capo a Cerundolo nel settimo. Una sequenza di accelerazioni e frenate che non avevo mai visto concedere agli avversari, dalla quale Sinner ne è uscito solo con il terzo break della serie, giunto con bello sfarzo (nei colpi) all’11° game. Break catartico per l’italiano, liberatorio e purificante.

Il dominio nel secondo

Che ha incanalato da subito, la seconda frazione del match, in una dimensione più festosa e vincente. Sinner è tornato dominante, ha addirittura sottolineato i punti migliori con il pugno spianato, e ha allargato la sfera delle combinazioni di gioco, alternando proiettili da fondo al serve and volley che sta trovando un posticino autorevole nei suoi schemi. Sono proseguite le smorfie, accompagnate da evidenti palpeggiamenti delle ginocchia e dei fianchi, ma niente ha impedito a Sinner di porsi in una posizione di netta egemonia. Si è rapidamente portato 3-0, ha fallito due palle per il 4-0, ma ha recuperato il break (5-1) sul successivo turno di battuta dell’argentino. Alta la tenuta al servizio, con il 71% delle prime in campo di cui l’83% tradotte in punto. Alla fine, tra i due una differenza di 23 punti a favore di JS.