Sinner-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Masters 1000 di Parigi

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner ed Alexander Zverev di nuovo l'uno contro l'altro neanche dopo una settimana. Dopo la finale dell'Atp 500 di Vienna, vinta da Jannik domenica, i due tornano a sfidarsi con in palio l'accesso alla finale del Masters 1000 di Parigi. Percorso netto per l'azzurro che non ha concesso nulla ai suoi avversari menre il tedesco ha dovuto rimontare e piegare al 3° set l'amico Medvedev annullando anche 2 match-point in 2 ore e mezza di battaglia. Per Jannik, oltre alla ricerca del 1° titolo indoor nel Masters parigino, c'è anche la rincorsa al numero 1 al mondo: l'azzurro ha ora 10.900 punti nel live ranking, solo 350 meno di Carlos Alcaraz. Jannik ha il destino nelle proprie mani: può tornare numero 1 in caso di vittoria del torneo. In questo caso, infatti, Sinner avrebbe 11.500 punti, mentre Alcaraz sarebbe a 11.250.
Sinner-Zverev: diretta tv e streaming
L'incontro fra Sinner e Zverev, valido per la semifinale del Masters 1000 di Parigi, è in programma non prima delle ore 17:00 di sabato 1 novembre sul centrale de La Defense Arena. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis(203) e in diretta streaming sulla piattaforma Now Tv.
Sinner-Zverev: gli scontri diretti
Quello di oggi a Parigi sarà il 9° scontro diretto tra i due, seconda semifinale, con il parziale che recita 4-4 con Jannik vincitore delle ultime tre sfide compresa l'ultima di pochi giorni fa a Vienna per il titolo:
- 2020 - Roland Garros (R16): Sinner 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- 2020 - Cologne 2 (SF): Zverev 7-6, 6-3
- 2021 - US Open (R16): Zverev 6-4, 6-4, 7-6
- 2022 - Monte Carlo (QF): Zverev 5-7, 6-3, 7-6
- 2023 - US Open (R16): Zverev 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- 2024 - Cincinnati (SF): Sinner 7-6, 5-7, 7-6
- 2025 - Australian Open (F): Sinner 6-3, 7-6, 6-3
- 2025 - Vienna (F): Sinner 3-6, 6-3, 7-5