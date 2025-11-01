Anche Sinner perde la pazienza, si gira verso il team e lo fulmina così: “Cavolo…”

Nella notte di Halloween, l’unico vero mostro continua a essere Sinner. Un po’ liso, magari anche preoccupato, ma non al punto da aver dimenticato come replicare a Shelton, che ci prova con i suoi servizi da 230 orari, autentiche sportellate, che JS ribatte senza fare una piega, per poi dilagare negli scambi da fondo. Semifinale numero 13 nei Masters 1000. La 43ª in carriera, una in più di Panatta e Fognini, ma raggiunta - se vi pare poco - ad appena 24 anni. Un passo verso le Finals, che per fortuna gli offriranno una settimana d’intervallo dopo le fatiche parigine, e uno verso la leadership, che anche se durerà poco (ma è tutto da vedere), servirà per ribadire ad Alcaraz che con Sinner non si può mai stare tranquilli. Finiti i tempi della coppettazione, che non è un termine di derivazione sindacale (“sei stato coppettato per il fine settimana”), ma una pseudoscienza cinese che prevede l’utilizzo, direttamente sulla pelle, di coppette dalle quali viene aspirata l’aria, creando una situazione di sotto vuoto (e a che cosa serva sono in molti a chiederselo), Shelton si è ripreso rapidamente dall’infortunio alla spalla subito agli US Open, ed è tornato alle dipendenze di papà Bryan, il coach che sorride sotto vuoto su qualsiasi strafalcione commetta il figlio (e a che cosa serva sono in molti a chiederselo). Ben è un figlio del tennis, non solo per estrazione familiare (il padre 55 Atp ai primi anni Novanta, mamma Lisa sorella di Todd Witsken, numero 4 in doppio, poi scomparso giovanissimo), ma per la stessa sostanza di cui è fatto, muscoli da gatto e scatti da Erythrocebus, la scimmia rossa dalla lunghe zampe che supera i 50 orari.
Sinner e l'altro Alcaraz
Così, malgrado coppette e paparini, il giovane Shelton è in rotta per raggiungere gli obiettivi sperati, in linea con la sua età (23 anni il 9 ottobre): la prima qualificazione alle Finals, l’ingresso in top ten nel giugno scorso (decimo, poi sesto), il primo Masters 1000 vinto (in Canada), e l’attesa crescita anche negli Slam, con le semifinali australiane (battuto da Sinner), gli ottavi al Roland Garros (Alcaraz) e i quarti a Wimbledon (Sinner). Quadro complessivo dal quale si evince che il riccetto mancino avanza spedito, ma ha ancora un problema da risolvere. Anzi due. Uno si chiama Sinner. L’altro Alcaraz… Sinner sa come prenderlo, l’ha studiato sin dalla prima (e unica) volta in cui l’americano l’ha battuto, a Shanghai 2023. Conosce perfettamente l’antidoto che trasforma l’aitante americano in un docile tennista da compagnia. Ma non è il miglior Sinner che si possa immaginare, non in questo momento. O meglio, lo è per i risultati, che continuano a costruire la leggenda della sua indistruttibile solidità, meno nello stato d’animo.
La furia di Sinner
Scuro in volto, preoccupato, nervoso e pronto a prendersela con i suoi panchinari rei di “mancanza di supporto”: "Fuck, I make a break and you’re fucking sitting", è esploso quando Shelton gli ha annullato nel secondo set il break di vantaggio, che tradotto in modo da non farvi rizzare i capelli in testa sta per… “Cavolo, sono in un momento di difficoltà, e tu – cavolo (bis) – te ne stai lì seduto e zitto”. Vigile, ma impegnato in una serie continua di palpeggiamenti che molto somigliano a un “tuca tuca” tennistico: “mi piaci”, toccatina al ginocchio, “ah, ah”, la mano sale sul fianco, “mi piace tanto tanto, ah”, e via sulle note della Carrà. Poco importa, i conti alla fine tornano. Doppio 6-3 in un’ora e 9 minuti. La buona notizia viene dal relativo dispendio di energie. Era quello che Sinner andava cercando, per non stressare oltre modo un fisico che viene, tra esibizioni e tornei vinti, da 11 match consecutivi. Shelton gli ha dato una mano, ma è più esatto dire che Sinner i benefit se li è presi da solo, forzando con buona aggressività colpi e schemi.
Sinner ritrova Zverev dopo Vienna: "Sarà ancora più dura"
Mi aspettavo uno Shelton più vivace al servizio, lo è stato solo in parte. Sette ace, uno alla velocità massima di 232 chilometri orari, ma 5 doppi falli (4/0 per Sinner), con il 67% di prime in gioco di cui il 68% trasformato in punti, mentre l’italiano ha tenuto al 75% le battute utili e le ha trasformate per l’80%. «Va bene così, ho avuto l’atteggiamento giusto, sono stato solido quasi in tutti i momenti del match - dice -. Con Shelton non è mai facile con il servizio che ha a disposizione. Ho avuto un momento di appannamento subito dopo il break nel secondo set, ma sono stato bravo a tenere alto il livello, e ho recuperato il vantaggio». Il match è finito lì. "Mi aspetto una semifinale ancora più dura (con Zverev, rivincita di Vienna dopo sei giorni, ndr). L’importante ora è avere una serata di pieno relax". Studiare e migliorarsi, riposare e rilassarsi. I due poli opposti in cui ci sta tutto Sinner.
