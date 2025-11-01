Anche Sinner perde la pazienza, si gira verso il team e lo fulmina così: “Cavolo…”

Scuro in volto, preoccupato, nervoso e pronto a prendersela con i suoi panchinari rei di “mancanza di supporto”: "Fuck, I make a break and you’re fucking sitting", è esploso quando Shelton gli ha annullato nel secondo set il break di vantaggio, che tradotto in modo da non farvi rizzare i capelli in testa sta per… “Cavolo, sono in un momento di difficoltà, e tu – cavolo (bis) – te ne stai lì seduto e zitto”. Vigile, ma impegnato in una serie continua di palpeggiamenti che molto somigliano a un “tuca tuca” tennistico: “mi piaci”, toccatina al ginocchio, “ah, ah”, la mano sale sul fianco, “mi piace tanto tanto, ah”, e via sulle note della Carrà . Poco importa, i conti alla fine tornano. Doppio 6-3 in un’ora e 9 minuti. La buona notizia viene dal relativo dispendio di energie. Era quello che Sinner andava cercando, per non stressare oltre modo un fisico che viene, tra esibizioni e tornei vinti, da 11 match consecutivi. Shelton gli ha dato una mano, ma è più esatto dire che Sinner i benefit se li è presi da solo, forzando con buona aggressività colpi e schemi.

Sinner ritrova Zverev dopo Vienna: "Sarà ancora più dura"

Mi aspettavo uno Shelton più vivace al servizio, lo è stato solo in parte. Sette ace, uno alla velocità massima di 232 chilometri orari, ma 5 doppi falli (4/0 per Sinner), con il 67% di prime in gioco di cui il 68% trasformato in punti, mentre l’italiano ha tenuto al 75% le battute utili e le ha trasformate per l’80%. «Va bene così, ho avuto l’atteggiamento giusto, sono stato solido quasi in tutti i momenti del match - dice -. Con Shelton non è mai facile con il servizio che ha a disposizione. Ho avuto un momento di appannamento subito dopo il break nel secondo set, ma sono stato bravo a tenere alto il livello, e ho recuperato il vantaggio». Il match è finito lì. "Mi aspetto una semifinale ancora più dura (con Zverev, rivincita di Vienna dopo sei giorni, ndr). L’importante ora è avere una serata di pieno relax". Studiare e migliorarsi, riposare e rilassarsi. I due poli opposti in cui ci sta tutto Sinner.