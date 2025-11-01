Errani e Paolini, esordio show alle Wta Finals: Muhammad e Schuurs ko

Buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini , sul cemento indoor di Riad, nelle Wta Finals di doppio. Nella prima partita della kermesse di fine stagione, in corso nella capitale dell' Arabia Saudita , la emiliana-romagnola e la toscana hanno sconfitto il duo composto dalla statunitense Asia Muhammad e dalla olandese Demi Schuurs col punteggio di 6-3 6-3. Stasera, dopo i primi due match delle Finals di singolare, si disputerà l'altra gara odierna del "Master" di doppio femminile: in scena le altre due coppie del girone delle azzurre, ovvero Veronika Kudermetova ed Elise Mertens opposte a Hsieh Su-Wei e a Jelena Ostapenko . Errani e Paolini torneranno in campo in coppia lunedì per il secondo match della fase a gironi delle Finals di doppio. Domani invece il debutto di Paolini nel "Master" del singolare, contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

Le parole di Errani e Paolini dopo il debutto vincente a Riad

"È stata una partita molto dura. Le condizioni di gioco non sono molto semplici. Siamo felici: abbiamo vinto un grande match. Oggi abbiamo cambiato un pochino il nostro stile di gioco e siamo state un po' più aggressive del solito". Così Errani dopo il debutto vincente nelle Wta Finals di doppio. A farle eco Paolini: "Se qualcuno nel 2023 mi avesse detto che oggi sarei arrivata qui per giocare sia in singolo che in doppio l'avrei preso per matto.Abbiamo giocato bene questa prima partita. La mia compagna? Sara è una leggenda".