Auger Aliassime stende Bublik, vola in finale a Parigi e supera Musetti: Finals a un passo!

Si complica sempre di più il percorso di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals di Torino . Felix Auger-Aliassime , infatti, ha battuto Alexander Bublik nella semifinale degli ATP Masters di Parigi , raggiungendo così la prima finale 1000 su cemento in carriera e superando l'italiano nel ranking. Il canadese ha sconfitto il kazako in due set (7-6, 6-4) e ora si prepara a sfidare il vincente tra Jannik Sinner e Alexander Zverev ( segui qui la diretta ).

Race per le ATP Finals, Auger-Aliassime supera Musetti

Grazie a questa vittoria Auger-Aliassime ha superato Lorenzo Musetti nella Race per le ATP Finals di 160 punti. Da lunedì 3 novembre, quindi, il canadese sarà il nuovo numero 8 a mondo, a prescindere dal risultato della finale. Se Auger-Aliassime vincerà questo master 1000, sarà certo di raggiungere le Finals di Torino, ma in caso contrario le speranze del tennista italiano di strappare un pass non sono ancora finite.

Le combinazioni

Come detto, Auger-Aliassime sarà certo di raggiungere le ATP Finals in caso di vittoria in finale a Parigi. Altrimenti tutto sarà deciso nei tornei 250 a cui i due tennisti sono iscritti. Le probabilità restano però dalle parti del canadese, che per qualificarsi dovrà raggiungere la finale a Metz o sperare che Musetti non vinca il torneo di Atene.

