Sinner a Zverev: "Non voglio vincere così". E il numero 1 a Parigi non è la cosa più importante...

Sulla finale contro Auger Aliassime, Sinner ha detto: "Felix sta giocando bene, un tennis incredibile. È migliorato molto negli ultimi mesi, ha trovato i suoi schemi. Per entrambi sarà una grande occasione, spero sarà una bella finale. Io sono contento per lui, una delle persone più gentili del circuito. Domani sarà una partita difficile, proveremo a spingere al limite, io cercherò di fare il massimo poi so già che avrò 2 giorni di riposo per recuperare".

Sinner a Sky Sport: "Numero 1? È tutta una conseguenza"

Nell'intervista a Sky Sport Jannik ha ribadito su Zverev: "Onestamente oggi non c'è tanto da parlare, a parte tennistica, credo che abbiamo visto un po' Sasha come stava. Sai, non è facile quando fai finale a Vienna, vieni qua, hai due giorni liberi, però comunque ti devi allenare, vieni qua. Poi lui ieri ha vinto una partita incredibile con due match-point sotto, 7-6 al terzo con Daniil, che è stata una partita fisica, quindi ti prende anche tanto dal punto di vista psicofisico. Però io sono molto contento di come sono entrato, ovviamente fare un'altra finale questa stagione vuol dire tanto per me, e adesso vediamo come va domani".

La finale contro Felix

Sinner torna ad affrontare il canadese dopo la semifinale degli Us Open: "Sarà una partita molto difficile, però entro in campo e vediamo come va. Sono contento, a prescindere di come va, entro in campo con la giusta mentalità come ho fatto nelle scorse settimane, è un titolo importante per me, però nell'altro senso, normalmente qua non ho mai giocato bene, adesso trovarmi qua in finale è davvero un risultato straordinario, e poi ovviamente darò il 100%, speriamo in una bella partita".

E quel numero 1...

Se Sinner dovesse trionfare a Parigi tornerebbe momentaneamente numero 1 al mondo: "Lo so, però è tutta una conseguenza di come ho affrontato tutto questo torneo, è una conseguenza di come gioco, però domani più che altro penso a una buona prestazione, se ce la faccio bene, se no sarà per un'altra volta".