Paolini, debutto amaro alle Wta Finals: sconfitta in due set contro la Sabalenka

Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals di singolare, in scena sul cemento indoor di Riad. Dopo il buon debutto di ieri nelle Finals di doppio, nella capitale dell'Arabia Saudita, l'azzurra, numero 8 del mondo, si è arresa nel primo match del girone A, denominato Steffi Graf, del "Master" di fine stagione, contro Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero 1 del mondo, si è imposta col punteggio di 6-3 6-1, lasciando poco "spazio" alla giocatrice toscana. L'altro incontro di giornata, dello stesso raggruppamento, è il derby statunitense fra Jessica Pegula e Coco Gauff.