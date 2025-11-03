Tuttosport.com

Sinner torna di nuovo in vetta: c'è la data per la nuova esibizione con Alcaraz

Il 4 volte campione Slam si è riaccomodato in cima alla classifica grazie al trionfo di Parigi. A Torino per difendere il titolo, poi la sfida con lo spagnolo
3 min
sinnerAlcaraz

Chissà se il trionfo di Jannik Sinner al 1000 di Parigi ha placato gli animi di chi non gli ha perdonato la rinuncia alla Coppa Davis. Eppure, il successo su Felix-Auger Aliassime ha riportato l'Italia in vetta al tennis mondiale, con il 4 volte campione Slam che in una stagione interessata da 3 mesi di stop patteggiati con la Wada per il caso Clostebol, ha portato in dote al patrimonio sportivo italiano l'ananas di Wimbledon, già preceduta dal secondo Australian Open. Ed è proprio il Major di Melbourne a stuzzicare l'inarrestabile ambizione del ritrovato numero 1 al mondo, per cui una volta calato il sipario sulle Finals di Torino inizierà la preparazione al 2026 (senza ovviamente trascurare il riposo che il fisico pretenderà una volta finita la stagione). Non solo Sinner. C'è infatti già chi guarda alla prossima annata fregandosi le mani all'idea di una quarta finale Slam esclusiva dei primi due tennisti al mondo. Sono gli organizzatori del torneo d'esibizione sudcoreano programmato a Seul il 10 gennaio, quando Sinner e Alcaraz si ritroveranno in un altro match amichevole dopo quello di Riad, 8 giorni prima che aprano i cancelli del Melbourne Park. 

Sinner n.1 a fine anno se

Nel mentre, Sinner e Alcaraz si ritroveranno dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino, dove il campione in carica non scenderà però in campo da numero 1 per il secondo anno consecutivo in quanto gli verranno decurtati i 1500 punti conquistati l'edizione precedente. Lunedì 3, l'altoatesino si è però momentaneamente riaccomodato al primo posto (66ª settimana da n.1 Atp) con 11.500 punti contro gli 11.250 dello spagnolo. Alle Finals 2025 non c'è dunque solo in palio la difesa del titolo. Come già allo Us Open, i primi due tennisti al mondo si contenderanno la leadership mondiale. Queste le condizioni affinché il neo campione di Parigi resti al comando della graduatoria mondiale:

  • Sinner vince le Finals con una vittoria nel Round Robin e Alcaraz perde tutti gli incontri.
  • Sinner vince le Finals con due vittorie nel Round Robin e Alcaraz vince al massimo 1 incontro.
  • Sinner vince le Finals senza mai perdere e Alcaraz vince al massimo 2 incontri nel Round Robin non raggiunge la finale con massimo 2 vittorie nel Round Robin.

