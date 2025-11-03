Sinner torna di nuovo in vetta: c'è la data per la nuova esibizione con Alcaraz

Chissà se il trionfo di Jannik Sinner al 1000 di Parigi ha placato gli animi di chi non gli ha perdonato la rinuncia alla Coppa Davis. Eppure, il successo su Felix-Auger Aliassime ha riportato l'Italia in vetta al tennis mondiale, con il 4 volte campione Slam che in una stagione interessata da 3 mesi di stop patteggiati con la Wada per il caso Clostebol, ha portato in dote al patrimonio sportivo italiano l'ananas di Wimbledon, già preceduta dal secondo Australian Open. Ed è proprio il Major di Melbourne a stuzzicare l'inarrestabile ambizione del ritrovato numero 1 al mondo, per cui una volta calato il sipario sulle Finals di Torino inizierà la preparazione al 2026 (senza ovviamente trascurare il riposo che il fisico pretenderà una volta finita la stagione). Non solo Sinner. C'è infatti già chi guarda alla prossima annata fregandosi le mani all'idea di una quarta finale Slam esclusiva dei primi due tennisti al mondo. Sono gli organizzatori del torneo d'esibizione sudcoreano programmato a Seul il 10 gennaio, quando Sinner e Alcaraz si ritroveranno in un altro match amichevole dopo quello di Riad, 8 giorni prima che aprano i cancelli del Melbourne Park.