Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Errani e Paolini ko nelle WTA Finals: cosa serve per andare in semifinale 

Dopo l'esordio vincente, le campionesse azzurre si arrendono al tandem Hsieh-Ostapenko. Ora il match decisivo
1 min
ErraniWta FinalsPaolini

Niente bis per Sara Errani e Jasmine Paolini, che alle Finals di Riad cadono contro il tandem Su-Wei Hsieh-Jelena Ostapenko con lo score di 6-3 6-4. Un punteggio che segue l'esordio vincente su Demi Schuurs e Asia Muhammad (6-3, 6-3). 

Errani-Paolini: ora il match decisivo

Per le campionesse azzurre si prospetta dunque una gara che sarà decisiva per il cammino alle Finals, ma soprattutto, per accedere a quelle che saranno le semifinali del torneo. Gara che vedrà Errani e Paolini affrontare Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, uscite sconfitte all'esordio contro Hsieh-Ostapenko.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis