Errani e Paolini ko nelle WTA Finals: cosa serve per andare in semifinale 

Niente bis per Sara Errani e Jasmine Paolini , che alle Finals di Riad cadono contro il tandem Su-Wei Hsieh - Jelena Ostapenko con lo score di 6-3 6-4. Un punteggio che segue l'esordio vincente su Demi Schuurs e Asia Muhammad (6-3, 6-3).

Errani-Paolini: ora il match decisivo

Per le campionesse azzurre si prospetta dunque una gara che sarà decisiva per il cammino alle Finals, ma soprattutto, per accedere a quelle che saranno le semifinali del torneo. Gara che vedrà Errani e Paolini affrontare Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, uscite sconfitte all'esordio contro Hsieh-Ostapenko.