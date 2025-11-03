Sonego, buona la prima a Metz: ora il derby italiano agli ottavi

© EPA
Lorenzo Sonego ha superato il primo turno del "Moselle Open", il torneo Atp 250 dotato di un montepremi totale pari a 596.035 euro che si disputa sul veloce indoor dell'Arenes di Metz, in Francia. Il tennista piemontese, numero 42 del ranking Atp, ha sconfitto al debutto il qualificato britannico Jan Choinski, 126 della classifica internazionale, col punteggio di 4-6 6-4 6-4.
Ora il derby con Cobolli
Agli ottavi di finale Sonego sfiderà il romano d'adozione Flavio Cobolli, 22 del mondo e quarto favorito del seeding, che entrerà in gara direttamente al secondo turno.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis