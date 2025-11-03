Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Sonego, buona la prima a Metz: ora il derby italiano agli ottavi

Il tennista piemontese, numero 42 del ranking Atp, ha sconfitto al debutto il qualificato britannico Jan Choinski
1 min
Sonego, buona la prima a Metz: ora il derby italiano agli ottavi© EPA

Lorenzo Sonego ha superato il primo turno del "Moselle Open", il torneo Atp 250 dotato di un montepremi totale pari a 596.035 euro che si disputa sul veloce indoor dell'Arenes di Metz, in Francia. Il tennista piemontese, numero 42 del ranking Atp, ha sconfitto al debutto il qualificato britannico Jan Choinski, 126 della classifica internazionale, col punteggio di 4-6 6-4 6-4.

Ora il derby con Cobolli

Agli ottavi di finale Sonego sfiderà il romano d'adozione Flavio Cobolli, 22 del mondo e quarto favorito del seeding, che entrerà in gara direttamente al secondo turno.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis