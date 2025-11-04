"Fenomenale negli indoor, Sinner merita il numero 1. La rivalità con Alcaraz destinata a durare”

Diego Nargiso, ex Davisman dal talento indiscusso e 67 Atp come best ranking, campione junior sull’erba di Wimbledon, frequenta oggi il circuito in più vesti, anche quella di commentatore televisivo e intervistatore nei grandi eventi, come succederà tra pochi giorni alle Finals di Torino- «Conosco e vivo la città anche per il mio impegno con il Politecnico di Torino. Direi che siamo pronti, l’atmosfera diventa ogni giorno più calda e tutto parla ormai di tennis, non solo in queste settimane ovviamente centrali. Il nostro sport è ormai guardato e discusso da tutti, pure al bar. In quasi tutte le pubblicità, anche non di settore, c’è un richiamo al tennis».



Il protagonista più atteso alle Finals è il cittadino onorario Jannik Sinner, campione uscente e fresco della vittoria nel 1000 di Parigi. Cosa pensa delle sue ultime imprese? «Nelle ultime due settimane, prima a Vienna e poi a Parigi, Jannik ha dimostrato e riconfermato le sue capacità di dominatore a livello di tornei indoor. Non a caso ha riconquistato e con merito il posto di numero 1 del mondo. Ha messo in campo tanta solidità ma anche il rinforzato servizio. Nel suo gioco su questo tipo di superficie e in queste condizioni non vedo nessun tipo di carenza. Questo vale ormai da diverse stagioni e partirei nell’analisi dall’ormai lontana affermazione che ottenne alle Next Gen Atp Finals di Milano. Lo definirei quasi imbattibile laddove non deve avere a che fare con condizioni climatiche particolari e difficoltà fisiche che in altri contesti possono emergere».