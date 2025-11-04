Paolini eliminata alle WTA Finals: ko anche contro la Gauff

Le Wta Finals di Jasmine Paolini , almeno in singolare, si sono già virtualmente concluse. Battuta all'esordio da Aryna Sabalenka , la 29enne toscana esce battuta anche dal secondo match dello "Stefanie Graf Group": sul cemento indoor di Riyadh è Coco Gauff a imporsi per 6-3, 6-2, una sconfitta senza appello per la Paolini che è aritmeticamente eliminata. In gara ancora in doppio con Sara Errani , l'azzurra giocherà il suo ultimo match del round robin giovedì contro J essica Pegula . La 29enne di Bagni di Lucca tornerà in campo domani nel doppio con la Errani per affrontare Veronika Kudermetova ed Elise Mertens nel terzo e decisivo match del gruppo intitolato a Martina Navratilova. La Gauff, invece, resta in corsa per un posto nelle semifinali del singolare: si giocherà le sue chance giovedì contro Aryna Sabalenka.

Paolini virtualmente eliminata a Riad

Al termine di un'ora e venti di partita, il verdetto purtroppo non sorride alla tennista azzurra. 'Jas' è alle prese con l'influenza che ne ha indubbiamente condizionato le prestazioni sin dal suo arrivo a Riad. Il primo set parte decisamente in salita per la Paolini, costretta ad inseguire sin da subito. Nel secondo l'azzurra dà il massimo, resistendo fino al 2-2, ma il rush finale della Gauff la mette ko, chiudendo sul 6-2 il secondo game e, di fatto, anche l'incontro. La seconda partita di giornata tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula in singolare potrebbe offrire i primi verdetti. Sabalenka sarà matematicamente qualificata vincendo in due set. Pegula passerà come prima con un successo, con qualunque punteggio: a quel punto Sabalenka-Gauff giovedì diventerebbe uno spareggio per un posto in semifinale senza altri calcoli.