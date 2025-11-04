Paolini eliminata alle WTA Finals: ko anche contro la Gauff

Le Wta Finals di Jasmine Paolini, almeno in singolare, si sono già virtualmente concluse. Battuta all'esordio da Aryna Sabalenka, la 29enne toscana esce battuta anche dal secondo match dello "Stefanie Graf Group": sul cemento indoor di Riyadh è Coco Gauff a imporsi per 6-3, 6-2, una sconfitta senza appello per la Paolini che è aritmeticamente eliminata. In gara ancora in doppio con Sara Errani, l'azzurra giocherà il suo ultimo match del round robin giovedì contro Jessica Pegula. La 29enne di Bagni di Lucca tornerà in campo domani nel doppio con la Errani per affrontare Veronika Kudermetova ed Elise Mertens nel terzo e decisivo match del gruppo intitolato a Martina Navratilova. La Gauff, invece, resta in corsa per un posto nelle semifinali del singolare: si giocherà le sue chance giovedì contro Aryna Sabalenka.
Paolini virtualmente eliminata a Riad
Al termine di un'ora e venti di partita, il verdetto purtroppo non sorride alla tennista azzurra. 'Jas' è alle prese con l'influenza che ne ha indubbiamente condizionato le prestazioni sin dal suo arrivo a Riad. Il primo set parte decisamente in salita per la Paolini, costretta ad inseguire sin da subito. Nel secondo l'azzurra dà il massimo, resistendo fino al 2-2, ma il rush finale della Gauff la mette ko, chiudendo sul 6-2 il secondo game e, di fatto, anche l'incontro. La seconda partita di giornata tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula in singolare potrebbe offrire i primi verdetti. Sabalenka sarà matematicamente qualificata vincendo in due set. Pegula passerà come prima con un successo, con qualunque punteggio: a quel punto Sabalenka-Gauff giovedì diventerebbe uno spareggio per un posto in semifinale senza altri calcoli.