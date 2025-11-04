Tuttosport.com

Sonego batte Cobolli in rimonta: il successo nel derby vale i quarti a Metz

Il romano si impone 6-2 nel primo set, il torinese ribalta il match con il 6-3 del secondo e il 7-5 del terzo
Sonego batte Cobolli in rimonta: il successo nel derby vale i quarti a Metz© EPA

METZ (Francia) - Lorenzo Sonego si è qualificato per i quarti del torneo 250 di Metz superando in rimonta Flavio Cobolli, col punteggio di 2-6, 6-3, 7-5. Dopo due set che hanno visto dominare prima il romano e poi il piemontese, il derby si è deciso in una terza partita molto più equilibrata. Sul 5 pari, Sonego ha trovato il break, arrivando a servire per il match e chiudendo poi la contesa al primo match point.

L'avversario nei quarti

Ai quarti, affronterà il vincente del match tra il francese Hugo Gaston e il tedesco Daniel Altmaier. Con questa sconfitta, Cobolli abbandona la chance di chiudere l'anno tra i primi 20 giocatori del mondo attestandosi al numero 22. Sonego invece è numero 42 virtuale e sogna di chiudere la stagione tra i primi 40 del mondo.

