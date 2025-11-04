Sonego batte Cobolli in rimonta: il successo nel derby vale i quarti a Metz

METZ (Francia) - Lorenzo Sonego si è qualificato per i quarti del torneo 250 di Metz superando in rimonta Flavio Cobolli, col punteggio di 2-6, 6-3, 7-5. Dopo due set che hanno visto dominare prima il romano e poi il piemontese, il derby si è deciso in una terza partita molto più equilibrata. Sul 5 pari, Sonego ha trovato il break, arrivando a servire per il match e chiudendo poi la contesa al primo match point.