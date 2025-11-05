Sinner, tutto sul primo giorno a Torino per le Finals: "La Davis possono vincerla anche senza di me"

"La forza delle nostre differenze"

E ancora. "Sono nato a 50 chilometri dal confine con l’Austria, e sono felice di essere nato lì. E orgoglioso di essere italiano. Secondo me, onestamente, questo nostro Paese merita molto di più, anche nel mio sport, anche di quello che sto facendo io. Abbiamo le strutture, gli allenatori, i giocatori, e abbiamo tante mentalità differenti. Che sono la nostra forza e la nostra fortuna. Sì, la forza delle nostre differenze. Dobbiamo unirci, stare insieme e darci forza per avere più trofei e più orgoglio possibile, perché l'Italia lo merita". Discorsi che portano dritti alla Davis. "Ho deciso di non giocarla già dopo la finale vinta la scorsa stagione. Nel 2024 ho rinunciato all’indoor di Parigi proprio per essere in Davis, volevo che anche Berrettini la vincesse e provasse quello che avevamo provato noi. Quest’anno prevalgono altri pensieri. Iniziare per tempo le settimane di carico, durante la preparazione, porta vantaggi importantissimi, non solo a lungo termine, ma anche rispetto alla prevenzione degli infortuni. Poi, non capisco perché si parli così poco della squadra. Abbiamo giocatori incredibili, ci permettiamo addirittura di rinunciare al numero 26 del mondo, Darderi, e possiamo schierare Musetti, Cobolli, Berrettini e un doppio incredibile. Sono tutti tennisti straordinari, e possono vincere anche senza di me". Oggi in campo per il primo allenamento, sul campo della InAlpi Arena, alle 15.