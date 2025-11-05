Musetti-Wawrinka: sfida tra i due rovesci a una mano più belli. Lorenzo, in palio c'è Torino

Ad Atene, nel 250 ATP che precede, come quello di pari livello a Metz , la settimana delle Nitto ATP Finals , tutti gli occhi saranno puntati oggi su Lorenzo Musetti, numero 2 del seeding e ancora in lotta per l’ultimo posto utile per il grande appuntamento “sabaudo”. In un testa a testa generazionale il 23enne carrarino troverà il 40enne svizzero Stan Wawrinka, entrambi in tabellone con una wild card. Musetti è obbligato a vincere perché solo sollevando il trofeo in terra greca potrà superare nella “Race” l’attuale ottavo, il canadese Felix Auger Aliassime che ha preferito fermarsi alcuni giorni in prospettiva Finals e rischiare di vedersi sorpassato. Musetti e Wawrinka hanno giocato una sola volta in carriera, nel 2020, con successo dell’azzurro sulla terra rossa di Roma in due set (6-0 7-6). Saranno di fronte i due rovesci a una sola mano più belli dell’intero circuito e già solo questo vale il biglietto. Intanto Musetti metterà un ulteriore tassello tecnico nel proprio staff a partire da dicembre, per crescere ancora. Accanto al suo storico coach Simone Tartarini ci sarà lo spagnolo Jose Perlas, una garanzia di impegno e professionalità. In carriera Perlas ha allenato Carlos Moya, Albert Costa, Guillermo Coria, e ancora Nicolas Almagro, Juan Carlos Ferrero, Janko Tipsarevic, Dusan Lajovic e Fabio Fognini. Ieri ad Atene ha esordito con una vittoria il numero 1 del seeding e detentore dei diritti del torneo, Novak Djokovic , che ha superato il cileno Alejandro Tabilo faticando nella prima sezione di gara, vinta al tie-break, e salendo di tono nella seconda, chiusa 6-1.

A Metz il derby azzurro va a Lorenzo Sonego

Oggi sarà di scena ad Atene anche un altro azzurro, Luciano Darderi, testa di serie n° 3 e già negli ottavi con un bye. Troverà il serbo Kecmanovic che conduce 2-1 nei precedenti. Le due vittorie sono arrivate entrambe sul duro, quella dell’italo-argentino sull’amata terra rossa. A Metz il derby azzurro lo ha vinto Lorenzo Sonego contro Flavio Cobolli. Il torinese è in fiducia e sta chiudendo in bello stile la sua stagione: "Ci conosciamo da sei-sette anni – ha detto al termine - e ci siamo allenati spesso insieme. È un bravissimo ragazzo. È stata una battaglia e ho cercato di sfruttare le occasioni avute mantenendo la concentrazione soprattutto nel terzo set. Sono molto felice di essere approdato nei quarti". Un torneo, quello francese, che Lorenzo ha vinto tre anni fa. Bravo il 30enne azzurro ad archiviare il primo set, perso 6-2 contro il romano nella prima parte dominante, e ripartire nel secondo con maggior efficacia al servizio e sui colpi portati con il rovescio bimane, molto migliorato negli ultimi mesi. Decisivo il break colto nel game numero 11 della terza frazione. Ora attende il vincente di Gaston-Altmaier, in campo oggi. Tempo di ottavi nel torneo francese anche per Matteo Berrettini che in sessione serale troverà l’australiano Vukic, battuto due volte, ma a livello Challenger e sempre a Phoenix. Nulla da fare a Metz per il qualificato Francesco Passaro che ha perso in tre set contro il belga Blockx, 20 anni e 102 ATP. Il perugino non ha sfruttato alcune occasioni avute nella fase calda del terzo set.