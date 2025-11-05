Errani/Paolini ko con Kudermetova/Mertens: le azzurre salutano le Finals di doppio

RIAD (Arabia Saudita) - È già finita l'avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals di doppio, a Riad in Arabia Saudita. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi, le due azzurre teste di serie n.1, hanno perso contro la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens, che si sono imposte per 6-3, 6-3 in un'ora e venti minuti di gioco.