Errani/Paolini ko con Kudermetova/Mertens: le azzurre salutano le Finals di doppio

© Getty Images for WTA
RIAD (Arabia Saudita) - È già finita l'avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals di doppio, a Riad in Arabia Saudita. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi, le due azzurre teste di serie n.1, hanno perso contro la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens, che si sono imposte per 6-3, 6-3 in un'ora e venti minuti di gioco.
Paolini non al meglio
Una sconfitta che sancisce anche l'eliminazione dal torneo per Errani e Paolini, quest'ultima scesa in campo nonostante le condizioni fisiche non ottimali come si era già visto ieri nel match di singolare perso contro Coco Gauff. La coppia russo-belga approda invece alle semifinali del torneo.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis