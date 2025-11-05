Sinner tra sogni, obiettivi e novità: "Quando le cose si complicano c'è qualcosa dentro me che..."

"Sono emozionato perché ti rendi conto cos'è la cosa più importante per tutti noi, per la vita giornaliera che abbiamo. Noi atleti ci rendiamo conto purtroppo solo quando vinci o perdi, però appena hai un problema fisico anche piccolo ti rendi conto che vuoi essere solo essere sano". Così Jannik Sinner esordisce nell'intervista concessa a Sky e ospitata dal centro oncologico dell'Istituto di Candiolo, in provincia di Torino. Il ritrovato numero 1 al mondo ha riavvolto il nastro della propria stagione, iniziata con la difesa del titolo all'Australian Open, fermata dal patteggiamento con la Wada e ripresa sul rosso di Roma, dove il 4 volte campione Slam ha raggiunto la prima di 9 finali. Alcune drammatiche, ma fondamentali. Altre storiche e per cui un'intera generazione di appassionati sembrava stesse per rinunciare ad attendere il primo italiano campione a Wimbledon. Poi il ko allo Us Open, dove questa volta il fisico non l'ha sostenuto nella difesa del secondo Slam (un avvertimento gli era già arrivato a Cincinnati) e il ritorno sul cemento indoor, su cui l'azzurro si è ripreso le chiavi della vetta. Infine, il no alla Coppa Davis a rianimare lo sproloquio sull'italianità dell'altoatesino di San Candido, località a circa 8 km dal confine dove uno dei più grandi atleti nella storia dello sport italiano difficilmente avrebbe immaginato da ragazzino di dovere un giorno giustificare la propria italianità, soprattutto davanti la scelta di non rispondere alla convocazione di Filippo Volandri per guadagnare una settimana che ha giudicato di fondamentale importanza per l'inizio della prossima stagione.

Sinner: "C'è gente più importante di noi atleti"

"Per me è la terza volta che entro qua dentro, è molto emozionante perché comunque ti rendi conto di cosa sia più importante. Per tutti noi, per la vita giornaliera che abbiamo. Noi come atleti ci rendiamo conto, purtroppo, solo di quando vinci e perdi. Ma appena hai un problema anche piccolo di natura fisica, capisci che vuoi essere solo sano. È un posto molto speciale per fare questa intervista, sono molto contento di essere qui, davanti a gente molto, molto più importante di noi, tennisti o atleti, che siamo bravi in quello che facciamo. Io sono bravo in quello che faccio io, posso dire. Però, ecco, diciamo, conta tutt'altro. Io credo di essere una persona che sta molto sul presente, ovviamente so di quello che ho fatto fino ad ora, nella mia molto giovane carriera, e ovviamente sono molto contento. Però il problema che abbiamo noi nel nostro sport è che giochiamo quasi tutte le settimane, quindi non ti rendi conto. Capita dopo la stagione, quando vai in vacanza, quando fai altre cose: lì inizi a pensare, a riflettere su quello che hai fatto".

Sinner: "Wimbledon mi ha cambiato"

"Quello che ho fatto io a Wimbledon è stato molto speciale. Per esempio, Matteo Berrettini è stato molto vicino: ha fatto la finale, e prima di quel match senti una cosa diversa, perché comunque entri in un centrale di nuovo. Ma è un’altra cosa: quando entri in un centrale nel primo turno, o in una semifinale, o una finale, cambia tantissimo. In quel momento lì ho provato a stare tanto sul presente, su quello che volevo fare: stare attento alla prestazione. Alzare questo titolo a me ha cambiato un po', perché Wimbledon è sempre stato e rimarrà sempre il torneo del tennis, secondo me. Sono contento di portare questo trofeo anche in Italia, perché l'Italia è un paese che a me dà veramente tanto, come è stata anche la Coppa Davis, che abbiamo vinto due volte di fila. Ecco, ci sono alcuni tornei che fanno bene a essere di nuovo in Italia e sono molto contento di dare il mio contributo".