Sorteggio ATP Finals, orario e dove seguirlo in diretta: i possibili avversari di Sinner

Con il sorteggio dei gironi della prima fase, sia per il singolare che per il doppio, entrano nel vivo le Nitto Atp Finals 2025. La cerimonia e la conferenza stampa di presentazione del torneo sono in programma alle ore 12 di domani, giovedì 6 novembre , presso il grattacielo "Intesa Sanpaolo" di Torino, città che per il quinto anno consecutivo ospita l'ultimo prestigioso torneo di tennis della stagione. Il tutto sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Supertennis . A contendersi il trofeo gli otto migliori giocatori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio. Sono due i gironi del cosiddetto Round Robin da sorteggiare, ognuno dei quali da quattro, con un giocatore/coppia per ogni fascia.

I protagonisti

Alle ATP Finals partecipano gli 8 migliori giocatori della Race, vale a dire la classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nell'anno solare. Al momento i qualificati sarebbero, in ordine dal primo all'ottavo: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Minaur e Felix Auger-Aliassime. Quest'ultimo al momento entrerebbe per il rotto della cuffia a danno di Lorenzo Musetti, primo degli esclusi, il quale però staccherebbe il pass per Torino se dovesse vincere il torneo di Atene questa settimana. Occhio però a Djokovic, che ha smentito le parole di Angelo Binaghi (presidente FITP) rivelando che non sa ancora se sarà presente a Torino. In caso di forfait del serbo, parteciperanno sia Aliassime che Musetti.

Il format

La prima fase delle Finals è nominata "Round Robin", e consiste nella suddivisione in 2 gruppi da 4 giocatori ciascuno. Alcaraz (prima testa di serie) e Sinner (seconda) verranno sorteggiati uno in un gruppo e uno nell'altro. Stesso ragionamento per le altre 3 coppie: Djokovic-Zverev (numeri 3 e 4), Shelton-Fritz (5 e 6), de Minaur e Aliassime/Musetti (7 e 8). I primi due classificati per ogni girone si qualificano alle semifinali, dove il primo di un girone affronterà il secondo dell'altro girone, prima della finale in programma il 16 novembre. Stessa procedura anche per il doppio, che vede impegnati i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, numeri 7 del tabellone guidato dalla coppia britannica Cash-Glasspool. Domenica 9 novembre parte la caccia a Jannik Sinner, campione in carica nel singolare, e alla coppia tedesca Krawietz-Puetz, che un anno fa ha trionfato in doppio.