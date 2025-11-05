Musetti, la missione Finals inizia con una rimonta: Wawrinka ko. Il prossimo avversario ad Atene

Comincia con una rimonta la missione Finals di Lorenzo Musetti . Dopo essersi sabotato al 1000 di Parigi, il numero 9 al mondo ribalta il 3 volte campione Slam Stan Wawrinka per 4-6, 7-6, 6-4, accedendo ai quarti di finale del 250 di Atene, dove è chiamato a conquistare il titolo per riuscire nel sorpasso su Felix Auger-Aliassime nella Race verso Torino e raggiungere così il connazionale Jannik Sinner . A contendergli l'accesso alla semifinale sarà Alexandre Muller , reduce a sua volta dai successi su Jan-Lennard Struff e Tomas Etcheverry .

Il nì di Djokovic e l'ipotesi ripescaggio

Ma a tenere in vita la speranza del numero 9 al mondo di scendere in campo alla Inalpi Arena, è anche il possibile forfait di Djokovic. Il 24 volte campione Slam si è qualificato al quarto posto nella Race per le Finals, lasciando però più d'una riserva sulla propria partecipazione. Così, dopo l'esordio vincente ad Atene - dove ha superato in 2 set Alejandro Tabilo - l'ex numero 1 al mondo ha replicato alle parole del presidente della Fitp Angelo Binaghi, che ha dato per certa la presenza del serbo fra i migliori 8. Questa la risposta di Nole: "Non so da dove abbia avuto questa informazione, certamente non da me e non dal mio team! Deciderò a fine torneo!"