Berrettini ai quarti di Metz: Vukic ko in 2 set. Chi è il prossimo avversario

Matteo Berrettini avanza ai quarti di Metz. Sul cemento dell'Arènes, il Martello supera in 2 set Aleksandar Vukic con il finale di 7-6, 6-3. Uno score che segue l'esordio vincente su Quentin Halys (6-2, 6-4) e che consente all'ex numero 6 Atp di raggiungere Learner Tien, che al debutto ha a sua volta sconfitto Moez Echargui per 7-6, 6-3.
Sonego vince il derby con Cobolli
Ancora un derby vincente per Lorenzo Sonego - già reduce dal successo di Parigi che ha inguaiato la corsa alle Finals di Lorenzo Musetti - che supera in rimonta il n.22 Flavio Cobolli con il finale di 2-6, 6-3, 7-5. Uno score che segue l'altra rimonta su Jan Choinski (4-6, 6-4, 6-4) e che consente all'azzurro n. 43 di accedere ai quarti di finale, dove affronterà Daniel Altmaier, a sua volta uscito vincitore dal match con Hugo Gaston (4-6, 6-0).