Diretta Sinner, sorteggio NITTO ATP Finals: scopri gli avversari e il girone LIVE

L'azzurro si troverà ancora Zverev sulla sua strada e forse anche il derby. Da valutare ancora la presenza di Djokovic
5 min
Nitto Atp FinalssinnerAlcaraz

TORINO - Le Nitto Atp Finals entrano nel vivo. In attesa di capire chi sarà ufficialmente l'8° qualificato e se Novak Djokovic parteciperà, oggi vanno in scena i sorteggi dell'ultimo torneo dell'anno. Riflettori puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz; l'italiano ceca la doppietta a Torino, lo spagnolo la prima volta con entrambi che si giocano anche il numero 1 al mondo come ribadito dal presidente Atp Andrea Gaudenzi: "Non solo ci sarà in palio il prize money più alto nella storia del tennis, ma anche per il numero 1 al mondo. Chi giocherà meglio tra Jannik e Carlos chiuderà l'anno in testa. Avremo l'opportunità e il privilegio di vivere questo grande finale di stagione. Il ranking riflette la performance di un anno intero, chiudere la stagione in vetta è l'obiettivo più difficile di questo sport". Sinner ritroverà per la terza volta in altrettante settimana Alexanderz Zverev e chissà il derby, Alcarz ha forse Djokovic.

Sinner alle Finals, ecco quando gioca

Le Nitto Atp Finals prenderanno il via domenica con il formato doppio-singolo-doppio-singolo, solo venerdì sera (in funzione dei risultati di gioco di Atene) Jannik Sinner e gli altri 7 partecipanti sapranno le date e orari dei loro match. Intanto qui di seguito le date generali del torneo:

  • Round Robin: dal 9 al 14 novembre (sessione pomeridiana alle 11:30 mentre quella serale dalle 18:00)
  • Semifinali: sabato 15 novembre (14:30 e 20:30)
  • Finale: domenica 16 novembre (18:00)

Sorteggio Singolare: ecco i gruppi

Jimmy Connors Group

  • Carlos Alcaraz
  • Novak Djokovic*
  • Taylor Fritz
  • Alex De Minaur

Bjon Borg Group

  • Jannik Sinner
  • Alexander Zverev
  • Ben Shelton
  • Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti

Nitto Atp Finals, le fasce

Sinner e Alcaraz, inseriti in prima fascia, guideranno i raggruppamenti che portano i nomi di Bjorn Borg e Jimmy Connors. Si partirà prima con il sorteggio dei gironi di doppio, poi con il singolare. Il regolamento è lo stesso per entrambi: gli otto "maestri" sono divisi in quattro fasce secondo la Race Atp 2025 e verranno sorteggiati in due gironi. Da domenica il via al round robin, in programma fino a venerdì 14 novembre

  • PRIMA FASCIA: Jannik Sinner (guiderà il gruppo Bjorn Borg), Carlos Alcaraz (guiderà il gruppo Jimmy Connors)
  • SECONDA FASCIA: Alexander Zvever, Novak Djokovic*
  • TERZA FASCIA: Ben Shelton Taylor Friztz
  • QUARTA FASCIA: Alex De Minaur, Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti

Musetti, ecco come arrivare a Torino!

L'8° qualificato non è ancora ufficiale, nella Race è Felix Auger-Aliassime oggi il qualificato ma se Lorenzo Musetti dovesse trionfare l'Atp 250 di Atene allora sarebbe l'azzurro a staccare il pass per Torino!

E Djokovic?

Il serbo (7 volte trionfatore del torneo, record) deciderà solo dopo il torneo Atp 250 di Atene se partecipare o meno alle Nitto Atp Finals, in caso di forfait sarà il #9 della Race (ovvero la prima riserva) a prendere il posto del serbo nel Gruppo Connors.

Sinner-Alcaraz, la lotta al #1

L'azzurro è di nuovo n. 1 al mondo grazie alla vittoria al Masters 1000 di Parigi: sono 250 i punti di vantaggio su Carlos Alcaraz. Jannik, però, resterà numero 1 solo per una settimana, in quanto inizierà le Nitto Atp Finals da numero 2. Questo perché l'azzurro dovrà scartare i 1.500 punti della vittoria dello scorso anno a Torino. Allo spagnolo basterebbe arrivare in finale per chiudere al primo posto mondiale, qui gli scenari per Sinner per chiudere al 1° posto:

  • Vince le Atp Finals con una vittoria nel girone e Alcaraz non vince alcun match a Torino
  • Vince le Atp Finals con due vittorie nel girone e Alcaraz vince solo un match a Torino
  • Vince le Atp Finals da imbattuto e Alcaraz non vince 3 match nei gironi oppure non raggiunge la finale

