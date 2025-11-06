"Sinner è ossessionato da Alcaraz": l'ex tennista esce allo scoperto

"Sinner? Penso che possa migliorare ulteriormente il suo gioco, specialmente in certe aree del campo. Ma ascoltando le sue dichiarazioni, non ho dubbi sul fatto che sia un po' ossessionato da Alcaraz". Così a Eurosport Francia Nicolas Mahut, ex tennista ritiratosi ufficialmente la scorsa settimana nel Masters 1000 di Parigi, in merito a Jannik Sinner e la sua rivalità con Carlos Alcaraz. "Non c'è dubbio che Jannik sia il miglior giocatore del mondo sulla superficie indoor e, se mantiene questa forma, ha molte possibilità di imporsi anche a Torino. Tuttavia, non sono convinto che concluderà il 2025 in vetta alla classifica ATP, perché credo che Alcaraz otterrà tre vittorie alle ATP Finals", ha aggiunto il francese.
Verso le Finals
Parole forti quelle di Mahut, che crede in un ritorno immediato al vertice di Alcaraz. In verità quest'ultimo, nelle sue due partecipazioni alle Finals, non è mai andato oltre la semifinale, per cui è un torneo in cui deve ancora dare il meglio di sé. Con 250 punti in meno di Sinner nel ranking ATP, per tornare numero uno entro fine anno Alcaraz dovrà raggiungere la finale a Torino. Nel caso in cui lo spagnolo uscisse di scena prima della finale, dovrà sperare che l'italiano non vinca il torneo. Le ATP Finals sono entrate nel vivo dopo il sorteggio della fase a gironi. Appuntamento a domenica 9 novembre per il match inaugurale all'Inalpi Arena di Torino.