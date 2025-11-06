Musetti vola alle semifinali di Atene: la corsa alle Nitto Atp Finals resta viva

ATENE (Grecia) - La rincorsa di Lorenzo Musetti all'ultimo posto delle Nitto Atp Finals 2025 di Torino prosegue! L'azzurro batte il francese Alexandre Muller (numero 43 al mondo) con il punteggio di 6-2, 6-4 in 76 minuti ed accede alle semifinali dell'Atp 250 di Atene dove affronterà lo statunitense Sebastian Korda (numero 52 al mondo) con il quale è 2-2 negli scontri diretti.
Musetti parte fortissimo nel primo set: doppio break sul 3-0 per andare a servire per il 4-0, l'azzurro però spreca una palla game e perde uno dei due break di vantaggio rimettendo Muller in partita (3-2). Lorenzo si ricompone (4-2), si riprende il doppio break di vantaggio (5-2) e questa volta lo conferma per chiudere la frazione 6-2 in 40'. L'azzurro cavalca il buon momento portando a 5 i game vinti dal 3-2 del primo set per salire 2-0 ad inizio secondo. Muller non si arrende e Musetti non gli concede mai un'opportunità tenendo il servizio fino a chiudere la pratica.
Musetti: "Giocato più aggressivo"
Le parole del carrarino dopo il successo contro Muller: "Oggi ho cominciato meglio il match rispetto a quanto fatto ieri (contro Wawrinka, ndr.). Ho servito meglio e questo mi ha permesso di essere più aggressivo, soprattutto col dritto. Per giocare bene su questi campi bisogna fare così. Ora vediamo cosa succederà. Mi devo preparare al meglio per la prossima sfida. Poi in caso penserò al resto, un match alla volta".