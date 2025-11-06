Musetti vola alle semifinali di Atene: la corsa alle Nitto Atp Finals resta viva

ATENE (Grecia) - La rincorsa di Lorenzo Musetti all'ultimo posto delle Nitto Atp Finals 2025 di Torino prosegue! L'azzurro batte il francese Alexandre Muller (numero 43 al mondo) con il punteggio di 6-2, 6-4 in 76 minuti ed accede alle semifinali dell'Atp 250 di Atene dove affronterà lo statunitense Sebastian Korda (numero 52 al mondo) con il quale è 2-2 negli scontri diretti.

Musetti parte fortissimo nel primo set: doppio break sul 3-0 per andare a servire per il 4-0, l'azzurro però spreca una palla game e perde uno dei due break di vantaggio rimettendo Muller in partita (3-2). Lorenzo si ricompone (4-2), si riprende il doppio break di vantaggio (5-2) e questa volta lo conferma per chiudere la frazione 6-2 in 40'. L'azzurro cavalca il buon momento portando a 5 i game vinti dal 3-2 del primo set per salire 2-0 ad inizio secondo. Muller non si arrende e Musetti non gli concede mai un'opportunità tenendo il servizio fino a chiudere la pratica.