"Sinner non ha veline come i calciatori, dovremmo essere orgogliosi": Briatore difende Jannik

"Parla bene 3 lingue: tedesco, italiano, inglese. Io capisco più Sinner che certa gente del meridione". A dirlo è stato, nella trasmissione Realpolitik, Flavio Briatore, che ancora una volta ha voluto prendere le difese di Jannik Sinner dopo che quest'ultimo ha rinunciato alla Coppa Davis. "Ho degli amici napoletani che quando parlano dovrei avere i sottotitoli", ha aggiunto. Le parole dell'imprenditore fanno eco a quanto dichiarato dallo stesso Sinner nell'intervista esclusiva a Sky, in cui ha ribadito di sentirsi "orgoglioso di essere italiano".
La stoccata a Vespa
"Dovremmo essere orgogliosi di un ragazzo come Sinner che non ha veline come i calciatori, non va a Sanremo, non va nel salotto di Vespa. Ha dato un esempio incredibile, genera un indotto incredibile quando fa un torneo. Il problema è che Sinner è un ragazzo normale che viene da una famiglia normale", ha detto Briatore, che ha lanciato anche una stoccata a Bruno Vespa: "Un giornalista come lui che fa dichiarazioni del genere… ma Jannik non va da lui". Quest'ultimo aveva criticato il numero 1 del mondo perché "parla tedesco, risiede a Montecarlo e si rifiuta di giocare per la nazionale". Vespa ha messo a confronto Sinner con Carlos Alcaraz, il quale però è stato ribattezzato: "Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna".
La residenza a Montecarlo
Briatore non si unisce a coloro che hanno contestato la scelta di Sinner di non giocare Davis, anzi, ha ricordato che a volte "anche Federer e Nadal non l'hanno fatta ma nessuno in Svizzera o in Spagna ne ha fatto loro una colpa". Infine si è espresso così sul tema della residenza di Jannik a Montecarlo: "Gli sportivi come lui vanno nei posti dove ci sono le strutture per allenarsi tutto l'anno. Non è un problema di fiscalità ma anche di avere a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno. La sua popolarità? Al suo livello sono stati solo Valentino Rossi nelle moto e Alberto Tomba nello sci. La verità è una sola: in Italia parlano di Sinner con gelosia perché è un bravo ragazzo e uno normale, che fa una vita normale. È un esempio incredibile".