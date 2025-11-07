"Sinner non ha veline come i calciatori, dovremmo essere orgogliosi": Briatore difende Jannik

"Parla bene 3 lingue: tedesco, italiano, inglese. Io capisco più Sinner che certa gente del meridione". A dirlo è stato, nella trasmissione Realpolitik, Flavio Briatore , che ancora una volta ha voluto prendere le difese di Jannik Sinner dopo che quest'ultimo ha rinunciato alla Coppa Davis. "Ho degli amici napoletani che quando parlano dovrei avere i sottotitoli", ha aggiunto. Le parole dell'imprenditore fanno eco a quanto dichiarato dallo stesso Sinner nell'intervista esclusiva a Sky , in cui ha ribadito di sentirsi "orgoglioso di essere italiano".

La stoccata a Vespa

"Dovremmo essere orgogliosi di un ragazzo come Sinner che non ha veline come i calciatori, non va a Sanremo, non va nel salotto di Vespa. Ha dato un esempio incredibile, genera un indotto incredibile quando fa un torneo. Il problema è che Sinner è un ragazzo normale che viene da una famiglia normale", ha detto Briatore, che ha lanciato anche una stoccata a Bruno Vespa: "Un giornalista come lui che fa dichiarazioni del genere… ma Jannik non va da lui". Quest'ultimo aveva criticato il numero 1 del mondo perché "parla tedesco, risiede a Montecarlo e si rifiuta di giocare per la nazionale". Vespa ha messo a confronto Sinner con Carlos Alcaraz, il quale però è stato ribattezzato: "Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna".

La residenza a Montecarlo

Briatore non si unisce a coloro che hanno contestato la scelta di Sinner di non giocare Davis, anzi, ha ricordato che a volte "anche Federer e Nadal non l'hanno fatta ma nessuno in Svizzera o in Spagna ne ha fatto loro una colpa". Infine si è espresso così sul tema della residenza di Jannik a Montecarlo: "Gli sportivi come lui vanno nei posti dove ci sono le strutture per allenarsi tutto l'anno. Non è un problema di fiscalità ma anche di avere a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno. La sua popolarità? Al suo livello sono stati solo Valentino Rossi nelle moto e Alberto Tomba nello sci. La verità è una sola: in Italia parlano di Sinner con gelosia perché è un bravo ragazzo e uno normale, che fa una vita normale. È un esempio incredibile".