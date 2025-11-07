Sonego lotta, ma non basta: ko in semifinale a Metz contro Norrie

Ancora contro Norrie. Di rimonta. Si spegne in semifinale la corsa di Lorenzo Sonego agli Atp 250 di Metz . Al Moselle Open l'azzurro è stato battuto per 2-1 da Cameron Norrie, numero 27 del ranking, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4. Il britannico in finale se la vedrà con il vincente della sfida tra lo statunitense Learner Tien e l'ucraino Vitaliy Sachko. Ed è la seconda volta che Norrie approda all'ultimo match. Sarà l'ultima edizione per questo torneo. Sonego viene sconfitto ed è uscito contrariato, deluso, una stretta di mano fredda nei confrotni dell’avversario che non ha brillato per fair play. Solo due punti in risposta nel secondo set, dove avrebbe potuto fare di più. Un avvio di secondo parziale non dei migliori. Non è riuscito più a giocare come nel primo set con una prima al servizio non più efficace.

Rimpianti nel secondo set

I rimpianti per Sonego sono soprattutto all'inizio del secondo set: dopo aver vinto il primo parziale, Sonego non ha sfruttato da 15-40 due palle break per andare avanti 3-1. Da quel momento l'inerzia è passata in favore di Norrie che ha prima vinto il secondo set con due brek di vantaggio e poi chiuso al terzo set con il break decisivo nel decimo gioco, dopo sei palle break annullate da Sonego. I numeri del 2025 di Sonego Per Sonego si chiude un 2025 tra alti e bassi. Il bilancio stagionale è di 25 vittorie e 29 sconfitte, in un anno che era iniziato con il quarto di finale agli Australian Open. La semifinale di Metz è l'unica in stagione per l'azzurro che aveva cominciato il 2025 fuori dalla top 50 e lo chiuderà da n. 39 Atp.