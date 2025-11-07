Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale di Atene in tempo reale  

ATENE (Grecia) - Lorenzo Musetti ha il destino nelle sue mani. Il tennista italiano, numero 9 al mondo e 9° nella Race 2025, è andato a giocare l'Atp 250 di Atene perché quel pass per le Nitto Atp Finals lo vuole a tutti e costi e per strapparlo ad Auger-Aliasime (ora 8° e qualificato a Torino) deve vincere sabato. Lorenzo infatti si giocherà la finale del torneo greco dov, però, dall'altra parte della rete sorà superare una delle sue bestie nere: Novak Djokovic. Quella di domani sarà la 10ª sfida (prima in finale) tra Lorenzo e la leggenda con il serbo che comanda 8-1 negli scontri diretti, una sfida dal forte sapore di Finals: se Musetti dovesse vincere il torneo greco si qualificherebbe per l'evento di Torino, in caso di sconfitta invece il carrarino diventerebbe la prima riserva delle Finals e attenzione perché Djokovic non ha ancora confermato la presenza. Se Nole dovesse dare forfait allo sarà proprio Musetti a prendere il suo posto nel Gruppo Borg, quello con Jannik Sinner.
Musetti-Djokovic: diretta tv e streaming
La sfida tra Musetti e Djokovic, valida per la finale dell'Atp 250 di Atene, è in programma sabato non prima delle 16:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv via satellite su Sky Sport Uno(201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito
Musetti-Djokovic, i precedenti
Musetti e Djokovic si sono affrontati a livello Atp 9 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 8-1 in favore del serbo che ha vinto gli ultimi 5 incontri. Quella di sabato sarà la seconda sfida tra i due dopo il terzo turno del Masters 1000 di Miami. I precedenti:
- 2021 - Roland Garros (R16): Djokovic 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 ritiro
- 2022 - Dubai (R32): Djokovic 6-3, 6-3
- 2022 - Parigi Bercy (QF): Djokovic 6-0, 6-3
- 2023 - Montecarlo (R16): Musetti 4-6, 7-5, 6-4
- 2024 - Roland Garros (R32): Djokovic 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0
- 2024 - Wimbledon (SF): 6-4, 7-6, 6-4
- 2024 - Olimpiadi (SF): Djokovic 6-4, 6-2
- 2025 - Miami (R16). Djokovic 6-2, 6-2