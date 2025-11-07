Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale di Atene in tempo reale  

ATENE (Grecia) - Lorenzo Musetti ha il destino nelle sue mani. Il tennista italiano, numero 9 al mondo e 9° nella Race 2025, è andato a giocare l'Atp 250 di Atene perché quel pass per le Nitto Atp Finals lo vuole a tutti e costi e per strapparlo ad Auger-Aliasime (ora 8° e qualificato a Torino) deve vincere sabato. Lorenzo infatti si giocherà la finale del torneo greco dov, però, dall'altra parte della rete sorà superare una delle sue bestie nere: Novak Djokovic. Quella di domani sarà la 10ª sfida (prima in finale) tra Lorenzo e la leggenda con il serbo che comanda 8-1 negli scontri diretti, una sfida dal forte sapore di Finals: se Musetti dovesse vincere il torneo greco si qualificherebbe per l'evento di Torino, in caso di sconfitta invece il carrarino diventerebbe la prima riserva delle Finals e attenzione perché Djokovic non ha ancora confermato la presenza. Se Nole dovesse dare forfait allo sarà proprio Musetti a prendere il suo posto nel Gruppo Borg, quello con Jannik Sinner.