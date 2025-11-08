Nessun trionfo per Lorenzo Musetti , che ad Atene si arrende in 3 set a Novak Djokovic all’ultimo atto del 250 di Atene, dove era chiamato a conquistare il titolo per riuscire nel sorpasso su Felix Auger-Aliassime nella corsa per le Finals: 6-4, 3-6, 5-7 lo score. Tuttavia, dopo la cerimonia, si è diffusa la notizia del forfait del 24 volte campione Slam causa infortunio alla spalla, che consente dunque al carrarino di essere ripescato come prima riserva della Race. L'azzurro numero 9 Atp raggiunge dunque Jannik Sinner e sostituisce Nole nel girone Connors . L'Italia può contare per la prima volta nella storia su due connazionali alle Finals.

Djokovic: "Battaglia incredibile"

Queste le prime parole di Djokovic al termine del match: "È stata una battaglia incredibile lunga 3 ore. Un match pazzesco, da incubo. Lorenzo ha giocato molto bene. Congratulazioni a lui. Sono fiero di me per avere vinto. Qui mi sento come a casa".

E finità ad Atene: trionfa Djokovic

Djokovic conquista il 250 di Atene con il finale di 4-6, 6-3, 7-5 e lascia Musetti fuori dai cancelli della Inalpi Arena. Solo un eventuale forfait del serbo può riaprirli.

Musetti non smette di crederci: break e 5-5!

Il serbo passa a servire per il titolo, ma l'azzurro riesce nel break che tiene vivo il sogno Finals (questa volta il nastro tradisce Nole).

Break e controbreak: Djokovic avanti 4-3

Che punto di Musetti, che finalizza un grande scambio impreziosito da una veronica e che sfianca Djokovic. Punto che trascina il gioco ai vantaggi, dove l'azzurro riesce nel break grazie al gratuito del serbo seguito a un gran passante del carrarino. Poi, il n.9 Atp non riesce nella difesa del servizio, subendo ai vantaggi la rimonta e il controbreak dell'ex n.1 (sfortunato sul nastro Musetti).

Musetti rientra nel match: 2-3

Il serbo consolida il break a 30 e si porta sul 3-1. L'azzurro resta però aggrappato al match tenendo a zero la battuta. L'azzurro è ora chiamato a dirottare le sorti del match.

Terzo set: BREAK Djokovic, 2-1 e servizio

Musetti comincia al servizio, Nole è aggressivo (15-30) ma Lorezo piazza 3 prime per l'1-0. La'zzurro prova ad insidiare il serbo sul suo servizio (40-30) ma Djokovic chiude (1-1) ed è lui che mette pressione a Musetti al turno successivo: 15-40 con un rovescio in cross vincente sulla riga! Nole grazia Lorenzo tirando il dritto in rete (30-40) ma poi il carrarino tira in rete il rovescio che gli costa il break.

Game 2nd set Djokovic: 6-3!

All'8° gioco suona l'allarme in casa Musetti perché si trova a servire sul 30-40: scambio pazzesco dove Djokovic in tuffo, su passante incrociato di rovescio di Lorenzo, riesce a mettere la racchetta per mandare la pallina dall'altra parte della rete per il break! Il serbo va al servizio per chiudere e, per la prima volta nel 2° set, concede dei punti. Lorenzo si porta 0-30 con due rovesci splendidi, Nole con due ottime prime recupera (30-30) ma Musetti piazza il terzo rovescio vincente che gli vale la palla del contro-break (30-40)...ma ace di Nole che va ai vantaggi e riesce a chiudere il ser per andare al 3°.

Secondo set: Djokovic 4-3

Prosegue il braccio di ferro con Musettie Djokovic che difendono il proprio servizio saldamente, mai ai vantaggi e mai palla break in questo 2° set. Il serbo per la quarta volta a 0!

Secondo set: Djokovic 3-2

Djokovic si fa minaccioso nel urno di battuta di Lorenzo (30-30) ma l'azzurro risponde tenendo il servizio (2-2). Musetti che però continua a non fare breccia nel servizio di Djokovic che per la terza volta lo tiene a 0

Secondo set: Djokovic 2-1, on serve

Nessun break in avvio della seconda frazione con entrambi i tennisti che non hanno concesso punti in risposta (12-0)

Game 1st set Musetti: 6-4!

Momento della verità per Lorenzo che lo inizia con il 4° ace della partita (15-0), vince un bello scambio chiudendolo con lo smash per il 30-15 e forz Nole all'errore per il set-point sul 40-30. Musetti commette il primo brutto errore nel momento meno opportuno portando il game ai vantaggi per la prima volta nella frazione, ma l'azzurro si mette l'errore alle spalle: dritto in cross vincente per il 2° set-point e poi seconda vincente!

Primo set: Djokovic non molla ma Lorenzo serve per il set, 5-4

Djokovic commette un brutto errore (smash a rete) sul 15-15 che dà respiro a Lorenzo bravo poi a piazzare l'ace del 40-15 e chiudere (5-3). Nole tiene il servzio a 30 e Musetti va a sevire per il set

Primo set: Musetti resiste, 4-3 con break di vantaggio

Due ottimi turni di battuta da part di Lorenzo e Nole con l'azzurro che rimane avanti di un break

Primo set: Musetti sfiora il doppio break, avanti 3-2

Musetti gioca benissimo, conferma il break con un solido turno di battuta per il 3-1 e anche nel successivo turno del serbo piazza colpi stupendi (recupero vincente su palla corta e lob liftato) per il 15-30! Tra sorrisi increduli e sgomento per la qualità dell'avversario Djokovic si trova a salvare un'altra palla break (30-40): Nole però si salva e resta in partita

Primo set: BREAK Musetti, 2-1!

Buon avvio di Musetti che in entrambi i turni di battuta di Djokovic lo fa sudare tanto da portarsi 0-40 al 3° gioco! Il serbo annulla le prime due palle break ma sulla terza Lorenzo piazza il passante in rovescio in corsa per il break

Musetti-Djokovic: diretta tv e streaming

La sfida tra Musetti e Djokovic, valida per la finale dell'Atp 250 di Atene, è in programma sabato non prima delle 16:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv via satellite su Sky Sport Uno(201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Musetti-Djokovic, i precedenti

Musetti e Djokovic si sono affrontati a livello Atp 9 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 8-1 in favore del serbo che ha vinto gli ultimi 5 incontri. Quella di sabato sarà la seconda sfida tra i due dopo il terzo turno del Masters 1000 di Miami.