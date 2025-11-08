“Io e Sinner ci odiamo, la gente crede questo”: Alcaraz e il vero rapporto con Jannik

Vincere le Finals per la prima volta in carriera e blindare il numero uno del mondo. Carlos Alcaraz, di certo, non faticherà a trovare le motivazioni giuste per provare a fare bene a Torino dove guiderà il gruppo Jimmy Connors. Alla vigilia, però, all’appello manca ancora un signore che il torneo di fine anno lo ha vinto già sette volte, Novak Djokovic. Il serbo farà finale ad Atene oggi e solo dopo deciderà se presentarsi o meno in Italia tenendo aperto ogni scenario. «Dopo tante edizioni si è guadagnato il diritto di poter decidere - le parole di Alcaraz -. Per chi organizza non è il massimo, lo capisco, ma noi lo accettiamo». Dunque aspettando Novak il focus torna sul suo rivale di sempre, Jannik Sinner, con il quale ha condiviso l’allenamento del mattino, ma soprattutto condividerà la lotta per chiudere l’anno al primo posto. Per riuscirci sono due le strade, a prescindere da quello che farà l’azzurro, o vincere tutte e tre le partite del girone o arrivare in finale.
L'obiettivo di Alcaraz
Non impossibile per chi quest’anno si è portato a casa due slam (Parigi e New York), ma nemmeno una passeggiata di salute visto che nelle tre edizioni in cui ha partecipato non è mai andato oltre la semifinale del 2023. «Chiudere da numero 1 del mondo sarebbe fantastico - dice in conferenza -. A inizio anno non ci pensavo, poi a metà stagione è diventato un obiettivo importante e mi ha motivato a giocare il mio miglior tennis. Vincere titoli e tornare numero uno sono motivazioni che vanno di pari passo». E intanto un antipasto di quella che potrebbe essere la finale di domenica prossima l’ha avuta ieri mattina quando per due ore ha scambiato in allenamento con Sinner. A chi gli chiede di chi sia stata l’idea non risponde, ma ammette che ci stava pensando da tempo. «E alla fine mi sono detto perché no? - racconta Alcaraz -. Anche se non ci sono tante informazioni da prendere, ci conosciamo molto bene e sappiamo cosa dobbiamo fare in partita. Si tratta di prendere ritmo e abituarsi alle condizioni. Resta comunque un privilegio allenarsi ancora una volta con lui».
Le parole di Alcaraz
Parole che testimoniano come il rapporto tra i due sia buono, perché non saranno amici come Roger Federer e Rafael Nadal, ma il rispetto tra i due non è mai mancato. «È una persona fantastica - dice Carlos parlando di Jannik - e ha tante belle persone intorno a lui. La gente può sorprendersi perché quando si pensa a una lotta per il numero uno si crede che dovremmo odiarci, ma non è così. Quando entriamo in campo, facciamo semplicemente del nostro meglio. Dopo ci diamo la mano e siamo le stesse persone di sempre, c’è una buona rivalità». Dunque cresce l’attesa per vederli di nuovo l’uno di fronte all’altro, al punto tale che quasi ci si dimentica di chi si presenta in conferenza con Alcaraz, nonostante alla sua destra ci fosse Taylor Fritz che lo scorso anno fece finale a Torino contro Sinner. L’americano ricorda un pubblico “fantastico”, anche se tutto per Jannik e spera di poter bissare. Il primo obiettivo, però, sarà intanto quello di passare il girone nel quale è presente anche De Minaur, felice per essersi di nuovo qualificato. Lui, come tutti gli altri, sono outsider, perché la sfida, salvo sorprese, sarà un duello tra Carlos e Jannik.
