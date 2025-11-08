“Io e Sinner ci odiamo, la gente crede questo”: Alcaraz e il vero rapporto con Jannik

Le parole di Alcaraz

Parole che testimoniano come il rapporto tra i due sia buono, perché non saranno amici come Roger Federer e Rafael Nadal, ma il rispetto tra i due non è mai mancato. «È una persona fantastica - dice Carlos parlando di Jannik - e ha tante belle persone intorno a lui. La gente può sorprendersi perché quando si pensa a una lotta per il numero uno si crede che dovremmo odiarci, ma non è così. Quando entriamo in campo, facciamo semplicemente del nostro meglio. Dopo ci diamo la mano e siamo le stesse persone di sempre, c’è una buona rivalità». Dunque cresce l’attesa per vederli di nuovo l’uno di fronte all’altro, al punto tale che quasi ci si dimentica di chi si presenta in conferenza con Alcaraz, nonostante alla sua destra ci fosse Taylor Fritz che lo scorso anno fece finale a Torino contro Sinner. L’americano ricorda un pubblico “fantastico”, anche se tutto per Jannik e spera di poter bissare. Il primo obiettivo, però, sarà intanto quello di passare il girone nel quale è presente anche De Minaur, felice per essersi di nuovo qualificato. Lui, come tutti gli altri, sono outsider, perché la sfida, salvo sorprese, sarà un duello tra Carlos e Jannik.