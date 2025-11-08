Sinner e Alcaraz a caccia dell’oro, montepremi da urlo: quanto si vince alle Nitto ATP Finals

Dal 1970 ad oggi, le ATP Finals sono un appuntamento fisso nel mondo del tennis, che assegna il titolo di “maestro” dell’anno. Il torneo, disputato per la prima volta a Tokyo, venne vinto dallo statunitense Stan Smith. L’anno seguente il torneo si trasferì a Parigi e vide la vittoria, nel round robin, di Ilie Năstase. Nel 1974 il torneo è giocato a Melbourne e a vincere è l’argentino Guillermo Vilas su Nastase. Nel 1978 il torneo prende pianta stabile al Madison Square Garden di New York e vi rimane fino al 1989. Nella prima edizione newyorkese è lo statunitense Jimmy Connors a trionfare con la sua vittoria in finale su Björn Borg. L’anno successivo John McEnroe si impone sul connazionale Arthur Ashe. Dal 1990 al 1995 il torneo si disputa a Francoforte in Germania, dove a vincere è lo statunitense Andre Agassi che batte in finale Edberg. Nel 1993 è sempre un tedesco a vincere, si tratta di Michael Stich, che batte in finale Pete Sampras. L’ultima edizione disputata a Francoforte del torneo è vinta sempre da Becker che sconfigge in finale lo statunitense Michael Chang. Per tre edizioni su quattro a vincere è il pluricampione di Wimbledon Pete Sampras.