Sinner e Alcaraz a caccia dell’oro, montepremi da urlo: quanto si vince alle Nitto ATP Finals

Dal 1970 ad oggi, le ATP Finals sono un appuntamento fisso nel mondo del tennis, che assegna il titolo di “maestro” dell’anno. Il torneo, disputato per la prima volta a Tokyo, venne vinto dallo statunitense Stan Smith. L’anno seguente il torneo si trasferì a Parigi e vide la vittoria, nel round robin, di Ilie Năstase. Nel 1974 il torneo è giocato a Melbourne e a vincere è l’argentino Guillermo Vilas su Nastase. Nel 1978 il torneo prende pianta stabile al Madison Square Garden di New York e vi rimane fino al 1989. Nella prima edizione newyorkese è lo statunitense Jimmy Connors a trionfare con la sua vittoria in finale su Björn Borg. L’anno successivo John McEnroe si impone sul connazionale Arthur Ashe. Dal 1990 al 1995 il torneo si disputa a Francoforte in Germania, dove a vincere è lo statunitense Andre Agassi che batte in finale Edberg. Nel 1993 è sempre un tedesco a vincere, si tratta di Michael Stich, che batte in finale Pete Sampras. L’ultima edizione disputata a Francoforte del torneo è vinta sempre da Becker che sconfigge in finale lo statunitense Michael Chang. Per tre edizioni su quattro a vincere è il pluricampione di Wimbledon Pete Sampras.
Gli anni 2000
A partire dal 2000 ricomincia il peregrinare del torneo per diverse sedi: nel 2000 si disputa a Lisbona con la vittoria di Gustavo Kuerten. Nel 2001 si gioca a Sydney e nel 2002 a Shanghai: a vincere in entrambe le occasioni è Lleyton Hewitt. Per due anni consecutivi il torneo si disputa a Houston dove vince sempre Roger Federer. Dal 2005 al 2008 si gioca a Shanghai in Cina. La prima edizione cinese viene vinta da David Nalbandian che batte in cinque set in finale Federer. Lo svizzero vince nel 2006 e nel 2007 sempre da numero 1 del mondo. Nel 2008 vince il serbo Novak Đoković che batte in finale il russo Nikolaj Davydenko. Questi si prende la rivincita battendo, l’anno successivo, Juan Martín del Potro. Dal 2009 l’evento si sposta a Londra nella futuristica O2 Arena, sede fino al 2020. Nella sua storia, la manifestazione si è chiamata Masters Grand Prix (1970-89), ATP Tour World Championships (1990-99), Tennis Masters Cup (2000-08) e infine ATP Finals a partire dal 2009. Nel 2010 e nel 2011 vince ancora Roger Federer, che stabilisce il record assoluto di sei vittorie al Masters di fine anno. I titoli sono appannaggio dal serbo Novak Đoković che batte prima Roger Federer, poi Rafael Nadal e infine batte nelle due edizioni successive sempre Roger Federer in finale, diventando il primo giocatore della storia a vincere per quattro volte consecutive il Masters (la quinta in totale).
Da Murray a Sinner
Nel 2016 arriva nuovamente in finale il serbo ma viene sconfitto da Andy Murray. Nel 2017 vince Grigor Dimitrov che supera in finale David Goffin. Nel 2018 torna in finale Đoković ma viene sconfitto da Alexander Zverev. Nel 2019 Stefanos Tsitsipas batte Dominic Thiem in tre set. Anche nel 2020 Thiem raggiunge la finale ma viene sconfitto da Daniil Medvedev. Nel 2021, nella prima edizione a Torino, Alexander Zverev vince il Masters per la seconda volta, battendo Medvedev; Matteo Berrettini, che aveva già disputato le Finals nel 2019, si è ritirato nel primo incontro per uno strappo addominale (sostituito da Jannik Sinner, al debutto nel torneo). Nel 2022 e nel 2023 a vincere é Đoković che sconfigge prima Casper Ruud e poi Sinner, stabilendo il nuovo primato di successi, 7 complessivi. L’edizione del 2024 è segnata dal trionfo di Jannik Sinner, che vince tutte le partite in due set, finale compresa, dove riesce a superare lo statunitense Taylor Fritz.
Montepremi d’oro per questa edizione
Partiamo da un presupposto. A parte il Six Kings Slam che si svolge a Riad, considerato il torneo più ricco della storia con un montepremi complessivo superiore ai 12 milioni di dollari, ma pur sempre a a esibizione, le Finals rappresentano la manifestazione più ricca del circuito con 15 milioni e mezzo di dollari. Il campione imbattuto si porta a casa 5 milioni. Lo scorso anno Jannik Sinner ha stabilito un nuovo primato conquistando il titolo senza perdere nemmeno un set, incassando 4.881.100 dollari, il premio più alto mai assegnato nel torneo. Ora, per la prima volta, un campione delle Nitto ATP Finals potrebbe vincere più di 5 milioni di dollari. Solo la vittoria in finale vale 2 milioni e 300mila dollari. Il successo in semifinale ne vale 1.183.500. La vittoria in ogni match del girone 396.500 dollari, mentre per la sola partecipazione 331.000 dollari. Ma attenzione anche la riserva percepisce denaro: 155.000 dollari.
La suddivisione dei punti
In questa stagione il giovane di Sesto Pusteria ha incassato oltre 12 milioni di euro. Un bottino che riflette soltanto i prize money, escludendo gli sponsor, dei tornei del circuito Atp, soprattutto i cinque titoli stagionali: Australian Open, Wimbledon, Pechino, Vienna e Parigi. Parlando di punti per ogni partita vinta nel round robin si prendono 200 punti, quindi, in questa fase del torneo si possono vincere dai 200 fino ai 600 punti. Chi vince la semifinale si aggiudica altri 400 punti. Il vincitore della finale vince ulteriori 500 punti, per un totale che può andare dai 1100 ai 1500 punti. I premi includono inoltre i trofei Barclays ATP per le finali mondiali di singolare, nonché il trofeo ATP per il nº 1 del mondo, tutti prodotti dal brand di lusso Thomas Lyte. E se da una parte il denaro fa strabuzzare gli occhi, non è da sottovalutare la mole di punti messi in cascina. Grazie a quelli incassati a Torino lo scorso anno Jannik Sinner è rimasto in testa alla classifica ATP per molto tempo, anche dopo la squalifica di tre mesi.
