Cahill, annuncio a sorpresa su Sinner: "Futuro insieme? Dipenderà solo da una cosa"

"Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola: abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l'anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui". A dirlo, in conferenza stampa alle Atp Finals di Torino, Darren Cahill , uno dei due allenatori di Jannik Sinner . "Se vuole che resti, resterò", ribadisce, sottolineando che "è un ragazzo incredibile con cui lavorare. Il team che abbiamo è incredibile, sono stati tre anni fantastici". Va ricordato che a inizio anno, agli Australian Open, Sinner si era lasciato scappare che questa sarebbe stata l'ultima stagione di Cahill . Ora però lo scenario può cambiare.

Un piccolo spiraglio

Cahill non sarà più nello staff di Sinner dal 2026? "Quando ne abbiamo parlato l'anno scorso, mi è sembrato che fosse il momento giusto, non sono più un giovanotto - spiega il coach australiano -. Inoltre, il mio ruolo specifico all'interno del team è qualcosa che dovrebbero considerare per avere una nuova voce, un nuovo sguardo, una nuova ispirazione e sarebbe bello alternare i ruoli a volte. Ma se non è pronto a farlo, non c'è problema. Dipenderà da lui e quando ne parleremo alla fine dell'anno. Voglio che faccia ciò che è meglio per lui". Cahill conclude: "Se Jannik crede che sia il momento giusto per fare questo cambiamento, per me va benissimo e lo aiuterò anche a cercare di trovare la persona successiva. Ma se mi vuole io ci sono. Deve assicurarsi di tenere aperte le sue opzioni per continuare a migliorare e per assicurarsi di raggiungere il livello successivo".