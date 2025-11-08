Cahill, annuncio a sorpresa su Sinner: "Futuro insieme? Dipenderà solo da una cosa"

"Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola: abbiamo fatto una piccola scommessa prima della finale di Wimbledon e sarà lui a decidere cosa farò l'anno prossimo. Non è quindi davvero una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno, io ci sarò per lui". A dirlo, in conferenza stampa alle Atp Finals di Torino, Darren Cahill, uno dei due allenatori di Jannik Sinner. "Se vuole che resti, resterò", ribadisce, sottolineando che "è un ragazzo incredibile con cui lavorare. Il team che abbiamo è incredibile, sono stati tre anni fantastici". Va ricordato che a inizio anno, agli Australian Open, Sinner si era lasciato scappare che questa sarebbe stata l'ultima stagione di Cahill. Ora però lo scenario può cambiare.
Un piccolo spiraglio
Cahill non sarà più nello staff di Sinner dal 2026? "Quando ne abbiamo parlato l'anno scorso, mi è sembrato che fosse il momento giusto, non sono più un giovanotto - spiega il coach australiano -. Inoltre, il mio ruolo specifico all'interno del team è qualcosa che dovrebbero considerare per avere una nuova voce, un nuovo sguardo, una nuova ispirazione e sarebbe bello alternare i ruoli a volte. Ma se non è pronto a farlo, non c'è problema. Dipenderà da lui e quando ne parleremo alla fine dell'anno. Voglio che faccia ciò che è meglio per lui". Cahill conclude: "Se Jannik crede che sia il momento giusto per fare questo cambiamento, per me va benissimo e lo aiuterò anche a cercare di trovare la persona successiva. Ma se mi vuole io ci sono. Deve assicurarsi di tenere aperte le sue opzioni per continuare a migliorare e per assicurarsi di raggiungere il livello successivo".