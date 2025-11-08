Musetti, Djokovic vince ma si inchina: "Pazzesco, da incubo. E il futuro è brillante"

"Ringrazio il pubblico per l'atmosfera speciale e spero di poter tornare qui l'anno prossimo.Sono onorato di aver condiviso il campo con un campione come Djokovic". Queste le parole di Lorenzo Musetti , intervenuto al termine della finale del 250 di Atene contro il 24 volte campione Slam, dove non è riuscito nella conquista del titolo che avebbe aperto i cancelli delle Finals di Torino: 6-4, 3-6, 5-7 lo score di un combattutissimo match lungo 3 ore. Tuttavia, la successiva notizia del forfait del 24 campione Slam , consente al carrarrino di essere ripescato come prima riserva della Race. Per la prima volta nella storia dell'Italtennis, due connazionali rappresenteranno il tricolore ai gironi. "Ringrazio l'organizzazione per il lavoro svolto e devo ringraziare anche al mio team e alla mia famiglia - ha dichiarato durante la cerimonia - . Negli ultimi tre anni ho raggiunto sei finali, ma non sono mai riuscito a vincere un torneo. Spero di riuscirci prossimamente".

Djokovic: "Musetti migliorato tantissimo sul cemento"

Così invece l'ex numero 1 al mondo: "È stata una battaglia incredibile lunga 3 ore. Un match pazzesco, da incubo. Lorenzo ha giocato molto bene. Congratulazioni a lui. Sono fiero di me per avere vinto. Qui mi sento come a casa". Nel corso della cerimonia a poi aggiunto: "Prima di tutto rispetto per Lorenzo. So che non è bello sentirsi così dopo 3 ore di grande tennis e aver perso. La cosa positiva è stata la tua grande prova. Il tuo tennis è eccezionale. Ho giocato tante volte su diverse superfici contro di te. Tu forse giochi il tuo miglior tennis sulla terra. Ma sei migliorato talmente tanto sul cemento che il tuo futuro sarà brillante. Grazie al pubblico di Atene. È la prima volta che la Grecia ospita un torneo importante. Spero che il torneo resti qui per tanto tempo. È stata una settimana speciale per me e il mio team. La mia famiglia e i miei migliori amici sono qui e voglio ringraziarli. È come avere giocato a casa. Ringrazio l’organizzazione del torneo e il governo della Grecia che in 3-4 mesi sono riusciti a organizzare tutto questo. Avete dimostrato passione e attenzione per il tennis e meritate di continuare a ospitare questo torneo".