Quell'Effetto Sinner che esalta Torino e fa impazzire l'Italia

Non saremo mai abbastanza grati a Jannik per il meraviglioso Effetto Sinner che si riverbera non soltanto sul tennis tricolore, incontrovertibilmente primo (9 azzurri nei primi 100 del ranking Atp; Italia campione del mondo in carica dal 2023, avendo vinto le ultime due edizioni della Davis). La straordinaria ascesa del Numero Uno che pensa sempre di essere Numero Due per diventare Numero Uno, è diventata un fenomeno tale da travalicare l'ambito squisitamente agoni