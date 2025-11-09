Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Quell'Effetto Sinner che esalta Torino e fa impazzire l'Italia

L'ascesa del Numero Uno è diventata un fenomeno tale da travalicare l'ambito agonistico, riversandosi su tantissimi altri settori
Xavier Jacobelli
1 min
Tennissinner
Quell'Effetto Sinner che esalta Torino e fa impazzire l'Italia © LAPRESSE

Non saremo mai abbastanza grati a Jannik per il meraviglioso Effetto Sinner che si riverbera non soltanto sul tennis tricolore, incontrovertibilmente primo (9 azzurri nei primi 100 del ranking Atp; Italia campione del mondo in carica dal 2023, avendo vinto le ultime due edizioni della Davis). La straordinaria ascesa del Numero Uno che pensa sempre di essere Numero Due per diventare Numero Uno, è diventata un fenomeno tale da travalicare l'ambito squisitamente agoni

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte