 "Finals ancora a Torino? Sì, la strada è in discesa"

“Mi rimproverano: eh, hai trovato i soldi per la Vuelta! Hai trovato i soldi per le Finals! E non capiscono che la Regione Piemonte sostiene sia lo sport di base che i grandi eventi, perché i grandi eventi aiutano lo sport di base con la potenza dell’ispirazione. Le Nitto ATP Finals a Torino hanno moltiplicato i tesserati alla Federtennis, Sinner ha l’effetto che Tomba ebbe sullo sci. I bambini, ma non solo loro, vedono i grandi campioni da vicino e vogliono emularli. Quindi sport di base e grandi eventi vanno sempre insieme”. Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio , ha appena finito una sfida a padel al Palavillage di Grugliasco, alla quale ha partecipato anche Diego Nargiso . Il clima è contagioso: è stato caricato da Sinner . “L’ho visto l’altra sera. Non era la prima volta, ma fa sempre un’impressione incredibile. Ed è sempre una duplice impressione. Prima, dalla tribuna, mi sembrava di vedere un robot: perfetto, misurato, impostato e preciso, insomma incredibile. Poi quando mi sono avvicinato e dalla visiera del cappellino ho visto gli occhi e il resto del volto, mi è apparso un ragazzo di vent’anni, come mio figlio. Un ragazzo educatissimo, tra l’altro. La prima cosa che mi ha detto è: grazie. Gli ho risposto: ma grazie a te, per quello che stai facendo alla nostra Regione. La sua presenza, con quello che porta in termini di successo e passione, si traduce in posti di lavoro, in aziende della ristorazione e dell’accoglienza che, in questo mese, magari salvano l’anno. Il suo è un contributo straordinario, non solo a livello sportivo. Gli ho regalato una bottiglia di Barolo del 2001, il suo anno di nascita. Ero un po’ dubbioso, pensavo che, da sportivo, potesse metterlo in difficoltà. E invece era felicissimo: l’ha mostrata subito al suo staff”.

"A Torino si concentra il mondo"

E una bottiglia per Alcaraz? “Mi piacciono tutti gli otto, mi piacciono tutti. Sono personaggi fenomenali e li accogliamo con enorme affetto. Anche Alcaraz! Anzi, ho già chiamato l’ambasciatore spagnolo e verrà. Quando è partita da qui la Vuelta gli ho detto: oggi tifiamo tutti per la Spagna, a novembre alle Finals un po’ meno”. Prima accennava a una sorta di “indotto Sinner”: può spiegarci meglio cosa portano le Atp al Piemonte? “Un indotto fondamentale, innanzitutto ci danno una “reputation” gigantesca. Se un domani volessimo organizzare un grande o grandissimo evento, l’aver saputo gestire bene le Atp è una garanzia per chiunque. Così come tutti gli altri eventi sportivi che abbiamo organizzato di recente: la coppa del mondo di sci, la Vuelta, il Tour, il rugby, gli Special Olympics. La “reputation” è tutto! Le Federazioni vogliono essere sicure, perché la faccia è la loro. Cioè, io ci faccio brutta figura e Lo Russo pure, ma loro la fanno peggiore. Secondo: abbiamo un ritorno di immagine fantastico. Per dire: altre località comprano spazi pubblicitari da noi, tipo Atene o la Sicilia fanno pubblicità a Torino, perché a Torino si concentra il mondo. Terzo: il nome della città e della regione è ovunque. Quarto: la gente viene e spende per mangiare, dormire, visitare. Quinto: se voglio parlare con un personaggio istituzionale o imprenditoriale e faccio fatica a portarlo qui, ho un modo per sbloccare tutto, gli dico 'Posso invitarti a vedere le Atp'? E poi gli faccio vedere l’intervento che vogliamo fare all’Università, dei problemi dell’auto, eccetera... il soft power dello sport è pazzesco. Dico una cosa forte?”

"Le Atp valgono quanto le Olimpiadi"

Prego. “Le Atp valgono quanto le Olimpiadi invernali. Perché la grandezza delle Olimpiadi è enorme, ma le Atp durano più anni e allungano l’effetto. E comunque le Olimpiadi invernali le faremo: nel 2030 con la Francia! I governatori francesi dall’altra parte delle Alpi mi hanno dato garanzia di collaborazione, vedrete che ce la faremo. E anche un Mondiale di ciclismo: ci stiamo muovendo, forse otterremo prima un Europeo, ma l’assessore Bongioanni ci sta lavorando”. E che novità ci sono sul futuro delle Atp a Torino? “Sono fiducioso. In un ristorante nel quale hai mangiato bene, ti hanno trattato bene e hai pagato il giusto tendi a tornarci, no? A Torino sono stati bene, soprattutto quelli che hanno pagato. Scusate, sono prosaico, ma quando devo valutare una fiera non chiedo agli organizzatori, ma agli espositori che hanno pagato per andarci: se loro sono soddisfatti e fanno a gara per tornare, vuol dire che la fiera merita ed è giusto che la Regione vada lì. Chi ha interesse nelle Atp? Intanto i giocatori, gli otto intendo. Se stanno bene loro, tanto lavoro è fatto. E qui stanno bene, perché c’è calore, ma mai invadenza. Poi contano gli sponsor e... beh, adesso c’è addirittura una gara a sponsorizzare Torino. Poi conta che, chi paga il biglietto, sia contento. E infine i soldi, che bastano sempre perché c’è un rigore sabaudo nella gestione economica. E questi sono gli elementi che mi rendono più fiducioso in assoluto, ma non solo questo”.