 "Finals ancora a Torino? Sì, la strada è in discesa"

“Mi rimproverano: eh, hai trovato i soldi per la Vuelta! Hai trovato i soldi per le Finals! E non capiscono che la Regione Piemonte sostiene sia lo sport di base che i grandi eventi, perché i grandi eventi aiutano lo sport di base con la potenza dell’ispirazione. Le Nitto ATP Finals a Torino hanno moltiplicato i tesserati alla Federtennis, Sinner ha l’effetto che Tomba ebbe sullo sci. I bambini, ma non solo loro, vedono i grandi campioni da vicino e vogliono emularli. Quindi sport di base e grandi eventi vanno sempre insieme”. Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha appena finito una sfida a padel al Palavillage di Grugliasco, alla quale ha partecipato anche Diego Nargiso. Il clima è contagioso: è stato caricato da Sinner. “L’ho visto l’altra sera. Non era la prima volta, ma fa sempre un’impressione incredibile. Ed è sempre una duplice impressione. Prima, dalla tribuna, mi sembrava di vedere un robot: perfetto, misurato, impostato e preciso, insomma incredibile. Poi quando mi sono avvicinato e dalla visiera del cappellino ho visto gli occhi e il resto del volto, mi è apparso un ragazzo di vent’anni, come mio figlio. Un ragazzo educatissimo, tra l’altro. La prima cosa che mi ha detto è: grazie. Gli ho risposto: ma grazie a te, per quello che stai facendo alla nostra Regione. La sua presenza, con quello che porta in termini di successo e passione, si traduce in posti di lavoro, in aziende della ristorazione e dell’accoglienza che, in questo mese, magari salvano l’anno. Il suo è un contributo straordinario, non solo a livello sportivo. Gli ho regalato una bottiglia di Barolo del 2001, il suo anno di nascita. Ero un po’ dubbioso, pensavo che, da sportivo, potesse metterlo in difficoltà. E invece era felicissimo: l’ha mostrata subito al suo staff”.
"A Torino si concentra il mondo"
E una bottiglia per Alcaraz? “Mi piacciono tutti gli otto, mi piacciono tutti. Sono personaggi fenomenali e li accogliamo con enorme affetto. Anche Alcaraz! Anzi, ho già chiamato l’ambasciatore spagnolo e verrà. Quando è partita da qui la Vuelta gli ho detto: oggi tifiamo tutti per la Spagna, a novembre alle Finals un po’ meno”. Prima accennava a una sorta di “indotto Sinner”: può spiegarci meglio cosa portano le Atp al Piemonte? “Un indotto fondamentale, innanzitutto ci danno una “reputation” gigantesca. Se un domani volessimo organizzare un grande o grandissimo evento, l’aver saputo gestire bene le Atp è una garanzia per chiunque. Così come tutti gli altri eventi sportivi che abbiamo organizzato di recente: la coppa del mondo di sci, la Vuelta, il Tour, il rugby, gli Special Olympics. La “reputation” è tutto! Le Federazioni vogliono essere sicure, perché la faccia è la loro. Cioè, io ci faccio brutta figura e Lo Russo pure, ma loro la fanno peggiore. Secondo: abbiamo un ritorno di immagine fantastico. Per dire: altre località comprano spazi pubblicitari da noi, tipo Atene o la Sicilia fanno pubblicità a Torino, perché a Torino si concentra il mondo. Terzo: il nome della città e della regione è ovunque. Quarto: la gente viene e spende per mangiare, dormire, visitare. Quinto: se voglio parlare con un personaggio istituzionale o imprenditoriale e faccio fatica a portarlo qui, ho un modo per sbloccare tutto, gli dico 'Posso invitarti a vedere le Atp'? E poi gli faccio vedere l’intervento che vogliamo fare all’Università, dei problemi dell’auto, eccetera... il soft power dello sport è pazzesco. Dico una cosa forte?”
"Le Atp valgono quanto le Olimpiadi"
Prego. “Le Atp valgono quanto le Olimpiadi invernali. Perché la grandezza delle Olimpiadi è enorme, ma le Atp durano più anni e allungano l’effetto. E comunque le Olimpiadi invernali le faremo: nel 2030 con la Francia! I governatori francesi dall’altra parte delle Alpi mi hanno dato garanzia di collaborazione, vedrete che ce la faremo. E anche un Mondiale di ciclismo: ci stiamo muovendo, forse otterremo prima un Europeo, ma l’assessore Bongioanni ci sta lavorando”. E che novità ci sono sul futuro delle Atp a Torino? “Sono fiducioso. In un ristorante nel quale hai mangiato bene, ti hanno trattato bene e hai pagato il giusto tendi a tornarci, no? A Torino sono stati bene, soprattutto quelli che hanno pagato. Scusate, sono prosaico, ma quando devo valutare una fiera non chiedo agli organizzatori, ma agli espositori che hanno pagato per andarci: se loro sono soddisfatti e fanno a gara per tornare, vuol dire che la fiera merita ed è giusto che la Regione vada lì. Chi ha interesse nelle Atp? Intanto i giocatori, gli otto intendo. Se stanno bene loro, tanto lavoro è fatto. E qui stanno bene, perché c’è calore, ma mai invadenza. Poi contano gli sponsor e... beh, adesso c’è addirittura una gara a sponsorizzare Torino. Poi conta che, chi paga il biglietto, sia contento. E infine i soldi, che bastano sempre perché c’è un rigore sabaudo nella gestione economica. E questi sono gli elementi che mi rendono più fiducioso in assoluto, ma non solo questo”.
"Grande collaborazione con il Politecnico"
Cos’altro? “Ci hanno chiesto di aumentare i posti e trovare più risorse. Con il Comune abbiamo fatto questo e quello, quindi abbiamo colmato il gap strutturale. Infine, anche le difficoltà tra la Federazione e, diciamo, “Roma” si sono appianate, quindi io vedo in discesa la strada per mantenere le Atp qua. Noi continuiamo a lavorare insieme con la Città di Torino. Insomma, sono fiducioso: per i prossimi due anni di sicuro, anche perché c’è un debito morale. Mi ricordo cosa è successo nel 2021, cosa abbiamo dovuto fare sotto Covid e cosa ho rischiato...”. C’è sempre grande collaborazione con il Politecnico? “Sì, sulle Atp e in generale sui grandi eventi. Il Politecnico sta portando avanti varie specializzazioni: una molto importante è sull’impiantistica sportiva, lo studio delle tecniche per costruire o ristruttura gli impianti, anche perché ci saranno importanti bandi per migliorare le strutture e il Politecnico fornirà professionalità per realizzare i progetti. E anche un corso per manager sportivi, cioè ingegneri gestionali che possono far funzionare i grandi eventi. Lo sport è un motore che può muovere davvero tante cose”.
"Più appoggio alle associazioni sportive"
Anche a livello sociale? Mi spiego: in settimana sono usciti dati inquietanti sulla delinquenza minorile, soprattutto nelle grandi città. La risposta può essere lo sport? “La risposta è lo sport. Come è sempre stato, perché lo sport ha sempre aiutato il territorio. A partire dalle parrocchie. Per esempio una delle cose bellissime di alcune parrocchie torinesi è la capacità di integrazione. Qualche tempo fa sono stato in una parrocchia di un quartiere, diciamo, “difficile” e c’è una festa alla quale hanno partecipato tutti i bambini e forse il dieci per centro era cristiano. Hanno giocato, fatto festa e poi c’è stato il momento della preghiera e, a quel punto, eravamo in Chiesa e il Don ha detto: ognuno preghi chi vuole. Non è meraviglioso? Ma le parrocchie non bastano e non è più come una volta”. Quindi? “Quindi serve più appoggio alle associazioni sportive. Noi come Regione Piemonte interveniamo prolungando l’orario scolastico e finanziamo attività complementari che si fanno nelle scuole. Però questo pezzo copre una parte, ma i centri sportivi o i luoghi dove praticare sport devono moltiplicarsi. Lo sport è fondamentale perché insegna il rispetto delle regole. E, cito Mohammed Ali, la parola successo arriva prima di sudore solo nel vocabolario. Quindi torniamo al ragionamento iniziale: sport di base e grandi eventi devono andare insieme, perché il primo è sempre ispirato dai secondi”.
