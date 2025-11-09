Musetti ko ma l’Italia è nella storia: per la prima volta due azzurri ai gironi delle Finals!

Mettiamola così, Musetti ha perso la finale e ha vinto le Finals . Le “sue” Finals, voglio dire, cioè quella partecipazione al Master di Torino voluta a tutti i costi, inseguita con coraggio, meritata fino in fondo, eppure dieci volte afferrata al volo e dieci gettata al vento in questa finale di Atene , tanti sono stati i ribaltoni di un match che ha trovato una conclusione dopo due ore e 58 minuti, con il vecchio Djoker a festeggiare sdraiato sul cemento, e poi a strapparsi la maglietta, per fortuna senza diventare verdognolo come Hulk. Esultanza a mille, come per uno Slam. Ma è solo il torneo di casa, ancora piccoletto. Vale però la vittoria numero 101 nella sua carriera infinita, a due passi appena da Federer (103) e a otto da Connors (109), al quale i tornei glieli preparavano sotto casa. Un po’ come per Djokovic … Tutto bello, no? Certo emozionante. La partita e il contorno, che premiano due artisti diversi, uno che ricama colpi, li inventa, li estrae dalla racchetta come fossero giochi di prestigio, e l’altro che fa lo stesso con gli schemi, con le geometrie, con la difficilissima arte di nascondere le proprie intenzioni fino all’ultimo. In campo, e fuori, dove Nole dà il via a un’attesa quasi adrenalinica. Parlerà? Ha già parlato? È tutto deciso?

Musetti alle Finals: la grande attesa, poi...

Sì, tutto bellissimo. Ma non c’è l’ufficialità, non subito, quanto meno. Arriva sbriciolata fra le note di giornata. Sembra che Nole l’abbia detto a Lore al momento della stretta di mano. "Tranquillo, io a Torino non vado". Ma non l’ha ripetuto nelle interviste, non quelle sul campo. Poi la Mole che svetta su Torino con le sue luci, s’è accesa annunciando il lieto evento alla città. Una foto di Musetti, il nome, e il simbolo delle Finals. Sono le 21 di una domenica diversa dalle altre. Sembra tutto fatto, tutto deciso. L’Italia avrà due protagonisti nei torneo dei campioni di fine anno. Ma il sito dell’Atp continua a dire che “un grande Djokovic pone fine alle speranze di Musetti di giocare a Torino”. Occorre attendere un altro quarto d’ora per assistere al miracolo della trasformazione della lista dei partecipanti alle Finals. Accanto al nome di Djokovic si spegne lo “swoosh” e altri due si accendono accanto a quelli di Auger-Aliassime e Musetti. Il canadese ha cinque punticini in più di Musetti, cioè niente se pensate che dieci se li è portati via un regolamento scritto con i piedi, e sarebbero bastati quelli a dare la promozione matematica a Musetti già dalla vittoria su Korda. Una storia legata agli Atp 500, che devono essere almeno cinque sui 19 tornei presi in considerazione dalla Race, e prevede uno “zero” a chiunque ne salti uno al quale risulta iscritto. Per Musetti, il Queen’s, ma era infortunato, che poteva fare? Niente, il Queen’s vale come lo avesse giocato, così Musetti ha dovuto rinunciare ai dieci punti vinti a Parigi indoor, sperando di poterli recuperare ad Atene. Vabbè, a questo punto tutto passa in secondo piano. Musetti sarà a Torino, noi siamo dalla parte della Mole, che informa meglio. Infatti è sulla foto della Mole che Musetti scrive: “Un sogno che si avvera”. È il suo messaggio alla città.

Musetti si arrende a Djokovic dopo un match super

Bella finale, però. Lorenzo l’ha avuta in mano nel primo set, incantando, Nole se l’è ripresa nel secondo, insistendo. Nel terzo era il serbo a condurre, ma il coraggio di Lore ha pareggiato il 3-1 iniziale, autopunendosi poi con tre doppi falli nel game successivo (era 40-0) restituendo il vantaggio a Djokovic. C’è stata ancora lotta, Musetti si è riportato sul 5 pari, ma ha di nuovo perso l’appuntamento. Nuovo break del serbo, e il match s’è chiuso. "Ho perso tante finali in questi due anni, addirittura sei, ma sono certo che passerà, mi sento cresciuto molto". Gli va incontro Djokovic. "Match bello, contro un avversario che gioca benissimo. Il futuro è tuo, Lorenzo".

