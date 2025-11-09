Sinner Favino, il Maestro insegna tennis: "Jannik ghiacciaio su un vulcano, nello sport del Diavolo"

Pierfrancesco Favino, buongiorno. È in uscita il suo ultimo film “Il maestro” e come timing, visto che la storia parla di tennis, direi che meglio non si poteva. Nelle sale con le Atp Finals. Che risposta si aspetta da parte del pubblico? «Spero buona, l’obiettivo è che le persone si emozionino e si divertano. Del resto è l’intento del regista, Andrea Di Stefano, che ha scritto questo film autobiografico: molte delle cose raccontate sono successe a lui da giovane tennista. Sul timing siamo fortunati, lo scrisse nel 2006...». Una storia in cui lo sport parte come fine, almeno nelle intenzioni del papà del ragazzino e in realtà diventa uno strumento per crescere: sia per il piccolo tennista che lei, nella fattispecie Raul Gatti, maestro di tennis sui generis. «Sì anche se non so quanto Gatti fosse sui generis allora, negli Anni 80. Era un tennis più all’arrembaggio, pioneristico e non iperprofessionale come ora, soprattutto ai massimi livelli. Il regista mi ha insegnato che allora nel mondo dei tennisti c’era proprio un codice comportamentale simile a questo scapestrato Raul Gatti».
Favino ed il rapporto con lo sport
Come papà, con le sue figlie, è mai caduto in tentazione di commettere l’errore di Pietro, riversare sul figlio le aspettative disattese in prima persona? «No, con la mia compagna non abbiamo altre velleità che piacesse a loro ciò che facevano e trovassero divertimento. Se volevano primeggiare era una scelta loro. Siamo una famiglia sportiva».
Quanto aiuta la pratica dello sport? «Non è solo uno stile di vita. È un tempo dedicato a se stessi, al proprio benessere, è energizzante. Una delle risorse naturali più forti per combattere lo stress e l’invecchiamento. Io faccio più che altro corpo libero».
Lo sport ha contribuito indirettamente a renderla ancora più popolare con la sua magistrale interpretazione di Gino Bartali. Cosa le ha lasciato quel lavoro? «Era la prima volta in cui ero davvero protagonista, ricordo tutta la tensione del caso. Volevo far bene e ho fatto più di quello che fosse necessario per prepararmi: più per paura che per dovizia. Mi ha lasciato il grandissimo piacere di aver fatto un viaggio nella vita di un campione, facendomi conoscere uno sport che non avevo frequentato e che a quei tempi, tra bici e terreno, presentava difficoltà clamorosamente maggiori».
"Il maestro" ed il tennis in Italia
C’è un personaggio dello sport o della storia che vorrebbe interpretare o la affascina di più? «Tanti, ma preferisco aspettare le proposte».
Torniamo al film “Il maestro”. Ambientato negli Anni 80. Quanto era più facile allora fidarsi e lasciare un figlio tredicenne a un estraneo come nel caso il maestro di tennis con cui deve girare per l’Italia nei tornei? «Era più usuale, non so se più facile. Si passava le estati lontano magari per tre mesi da nonni e zii e salvo i gettoni per chiamare si era più liberi: c’era più fiducia nella società e meno esigenza di controllo».
Dire il tennis sarebbe riduttivo, l’Italia ha trovato un nuovo campione, Jannik Sinner. Cosa la colpisce di lui? «Sicuramente la determinazione, abbiamo avuto campioni, ma mai il numero 1 al mondo. Mi colpisce la sua capacità di gestire tutto. Sa dimenticare il punto sbagliato e andare avanti: si presta a una metafora importante, nella vita occorre superare il demone interno che convive in noi e visto che il tennis è lo sport del diavolo lui eccelle in questo».
Le considerazioni su Sinner
Per la sua compostezza e misura anche nel vivere pubblicamente le emozioni, Sinner un po’ ricorda la sua attenzione nel rifuggere il clamore. Si rivede in questo? «No, troppe diversità tra me e lui. Non posso capire cosa viva Sinner, più comprensibile cosa vive un attore. Nel mio mondo non ci sono regole certe, il suo sport si basa su regole nette, note a tutti. Il mio mondo è soggetto al gusto, lo sport invece ha classifiche chiare. Lui ha più pressioni di me».
Tra Sinner e Alcaraz c’è massimo rispetto e stima. Il mondo del web e dei social che la fa da padrone vorrebbe ben altro tra due avversari. C’è speranza nelle nuove generazioni perché ci si riesca ad affrancare da questo brutto cliché? «Facciamo attenzione, se guardiamo con attenzione, i commenti negativi e antipatici non sono quasi mai dei giovani che usano i social come strumento di aggregazione. Non sono loro il problema dei social. Io ho grande fiducia nei giovani».
Favino: "Sinner? Un ghiacciaio su un vulcano"
Gioca a tennis? «Ho ripreso per rifare il film, è uno sport meraviglioso ed elettrizzante ma richiede costanza, non proprio la mia dote. Da ragazzino tra Borg e McEnroe ero attirato dal gioco aggressivo dell’americano».
Guarderà le Atp Finals? «Sì, spero anche dal vivo».
Un’immagine per descrivere Sinner? «Un ghiacciaio su un vulcano»
