Sinner Favino, il Maestro insegna tennis: "Jannik ghiacciaio su un vulcano, nello sport del Diavolo"

Pierfrancesco Favino, buongiorno. È in uscita il suo ultimo film “Il maestro” e come timing, visto che la storia parla di tennis, direi che meglio non si poteva. Nelle sale con le Atp Finals. Che risposta si aspetta da parte del pubblico? «Spero buona, l’obiettivo è che le persone si emozionino e si divertano. Del resto è l’intento del regista, Andrea Di Stefano, che ha scritto questo film autobiografico: molte delle cose raccontate sono successe a lui da giovane tennista. Sul timing siamo fortunati, lo scrisse nel 2006...». Una storia in cui lo sport parte come fine, almeno nelle intenzioni del papà del ragazzino e in realtà diventa uno strumento per crescere: sia per il piccolo tennista che lei, nella fattispecie Raul Gatti, maestro di tennis sui generis. «Sì anche se non so quanto Gatti fosse sui generis allora, negli Anni 80. Era un tennis più all’arrembaggio, pioneristico e non iperprofessionale come ora, soprattutto ai massimi livelli. Il regista mi ha insegnato che allora nel mondo dei tennisti c’era proprio un codice comportamentale simile a questo scapestrato Raul Gatti».

Favino ed il rapporto con lo sport

Come papà, con le sue figlie, è mai caduto in tentazione di commettere l’errore di Pietro, riversare sul figlio le aspettative disattese in prima persona? «No, con la mia compagna non abbiamo altre velleità che piacesse a loro ciò che facevano e trovassero divertimento. Se volevano primeggiare era una scelta loro. Siamo una famiglia sportiva».

Quanto aiuta la pratica dello sport? «Non è solo uno stile di vita. È un tempo dedicato a se stessi, al proprio benessere, è energizzante. Una delle risorse naturali più forti per combattere lo stress e l’invecchiamento. Io faccio più che altro corpo libero».

Lo sport ha contribuito indirettamente a renderla ancora più popolare con la sua magistrale interpretazione di Gino Bartali. Cosa le ha lasciato quel lavoro? «Era la prima volta in cui ero davvero protagonista, ricordo tutta la tensione del caso. Volevo far bene e ho fatto più di quello che fosse necessario per prepararmi: più per paura che per dovizia. Mi ha lasciato il grandissimo piacere di aver fatto un viaggio nella vita di un campione, facendomi conoscere uno sport che non avevo frequentato e che a quei tempi, tra bici e terreno, presentava difficoltà clamorosamente maggiori».