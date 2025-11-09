Bolelli-Vavassori, prima vittoria Italia alle ATP Finals e subito primato del girone

TORINO - Inizia con il piede giusto l'avventura nelle NITTO Atp Finals per la coppia azzurra Bolelli - Vavassori . Esordio a Torino e successo contro la coppia tutta inglese Cash - Glasspool arrivata in due set dopo per 7-5, 6-3. Il duo italiano si prende la vetta del girone con la vittoria netta rispondendo a Granollers - Zeballos che nel primo match di giornata erano riusciti ad imporsi nel super tie break finale contro Krawietz - Puetz .

Il match

Sarà dunque decisivo il prossimo incontro con la coppia iberico-argentina per capire se Bolelli e Vavassori riusciranno a fare un ulteriore passo in avanti nella corsa verso le semifinali. Intanto arriva una convincente prestazioni con il break nel primo set a fine corsa che decreta il 7-5, nel secondo lo scippo del servizio è al 6° game con gli azzurri che si involano verso la conquista del match chiudendo in 6-3.